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Апокалиптические кадры: Москву и Подмосковье засыпает градом и заливает дождем (видео)

Апокалиптические кадры: Москву и Подмосковье засыпает градом и заливает дождем (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1726
Время на прочтение
1 мин
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Апокалиптические кадры: Москву и Подмосковье засыпает градом и заливает дождем (видео)

Опасны метеоявления в Москве 20 августа. ФОТО: сундуки с видео

Из-за ливня столица стремительно уходит под воду.

Днем в воскресенье, 20 августа, в Москве и Подмосковье зафиксированы мощные ливни, гром, град и шквалы.

Видео последствий публикуют пророссийские телеграммы-каналы.

Как пишут пропагандисты, в городе объявили штормовое предупреждение. Объявлен оранжевый уровень опасности. Улицы начали затапливать, машинам трудно пробираться по воде. Кроме большого дождя, на голову россиянам падают большие градины. МЧС РФ предупредило об опасном метеорологическом явлении.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится минимум сутки.

На кадрах, опубликованных в пабликах, видно, что на севере Москвы улицы утонули в воде. В столице России фиксируют огромный град, шквальный ветер, клонящий деревья к земле, и мощный ливень, смывающий все на своем пути.

Огромные градины падают прямо на голову россиянам: в Москве и Подмосковье – необычные природные явления

Огромные градины падают прямо на голову россиянам: в Москве и Подмосковье – необычные природные явления

Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке беспилотника на Москву.

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Дата публикации
Просмотры
1726
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