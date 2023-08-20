Апокалиптические кадры: Москву и Подмосковье засыпает градом и заливает дождем (видео)

Из-за ливня столица стремительно уходит под воду.
Днем в воскресенье, 20 августа, в Москве и Подмосковье зафиксированы мощные ливни, гром, град и шквалы.
Видео последствий публикуют пророссийские телеграммы-каналы.
Как пишут пропагандисты, в городе объявили штормовое предупреждение. Объявлен оранжевый уровень опасности. Улицы начали затапливать, машинам трудно пробираться по воде. Кроме большого дождя, на голову россиянам падают большие градины. МЧС РФ предупредило об опасном метеорологическом явлении.
По прогнозам синоптиков, такая погода продержится минимум сутки.
На кадрах, опубликованных в пабликах, видно, что на севере Москвы улицы утонули в воде. В столице России фиксируют огромный град, шквальный ветер, клонящий деревья к земле, и мощный ливень, смывающий все на своем пути.
Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке беспилотника на Москву.
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