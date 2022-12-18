Апокалиптический пожар произошел на нефтегазовом месторождении в Сибири: видео

Масштабное возгорание началось из-за утечки и взрыва газа — оборудование было неисправно.

В Иркутской области РФ на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя видео с места апокалиптического инцидента.

По словам главы региона, огонь охватил около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий уровень сложности.

Очевидцы сообщают, что возгорание началось из-за утечки и взрыва газа — оборудование было неисправно. Вахтовиков из ближайших селений эвакуировали в город.

Известно, по меньшей мере, об одном пострадавшем.

Со ссылкой на экстренные службы российские пропагандисты отчитались, что около 19:30 по киевскому времени пожар локализовали.

Напомним, ранее в российском городе Ангарске Иркутской области произошел масштабный пожар на нефтезаводе "Ангарской нефтехимической компании".

Читайте также: