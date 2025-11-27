Апокалиптический пожар в Гонконге: уже 55 погибших, башни горят второй день

Число погибших в масштабном пожаре в Гонконге достигло 55 / © Associated Press

Число жертв пожара в небоскребах Гонконга возросло до 55 человек. Еще около 300 человек пропали без вести.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пожарную службу.

Тушение огня в жилом комплексе Wang Fuk Court на севере Гонконга продолжается до сих пор. Пожарные не могут совершать полноценную спасательную операцию из-за сильного задымления.

По предварительным данным, внутри высоток все еще могут находиться люди. Всего из домов эвакуировали около 900 человек, 68 госпитализированы, из них 16 находятся в критическом состоянии. Среди 55 погибших — один пожарный.

Пожар вспыхнул в жилом комплексе Wang Fuk Court / © Associated Press

Напомним, полиция Гонконга задержала трех мужчин в рамках расследования масштабного пожара в жилом комплексе района Тай-По. Всем троим предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. По данным полиции, задержаны два директора строительной компании и инженер-консультант.

Пожар начался в Wang Fuk Court, большом жилом комплексе в районе Тай По в Гонконге, в 14:51 по местному времени в среду.

Wang Fuk Court состоит из восьми высотных зданий, каждое из которых имеет 31 этаж.

Жилые башни в Wang Fuk Court покрыты бамбуковыми лесами вплоть до крыш, поскольку их ремонтируют.

Бамбуковые леса используются в Гонконге на протяжении веков, потому что бамбук быстро растет, легкий и прочный. Многие считают их культовой частью городского ландшафта города — но Гонконг является одним из последних городов в мире, где их все еще применяют в современном строительстве.

Пожарное управление Гонконга классифицировало пожар как пятый уровень опасности — самый высокий по шкале. С тех пор, как в Гонконге последний раз вспыхивал пожар пятого уровня, прошло 17 лет.