- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 754
- Время на прочтение
- 2 мин
Апокалиптический пожар в Гонконге: уже 55 погибших, башни горят второй день
Число погибших в результате пожара в Гонконге увеличилось до 55 человек. Спасатели продолжают бороться с остатками огня, который уже назвали одной из самых смертоносных трагедий в новейшей истории города.
Число жертв пожара в небоскребах Гонконга возросло до 55 человек. Еще около 300 человек пропали без вести.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пожарную службу.
Тушение огня в жилом комплексе Wang Fuk Court на севере Гонконга продолжается до сих пор. Пожарные не могут совершать полноценную спасательную операцию из-за сильного задымления.
По предварительным данным, внутри высоток все еще могут находиться люди. Всего из домов эвакуировали около 900 человек, 68 госпитализированы, из них 16 находятся в критическом состоянии. Среди 55 погибших — один пожарный.
Напомним, полиция Гонконга задержала трех мужчин в рамках расследования масштабного пожара в жилом комплексе района Тай-По. Всем троим предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. По данным полиции, задержаны два директора строительной компании и инженер-консультант.
Пожар начался в Wang Fuk Court, большом жилом комплексе в районе Тай По в Гонконге, в 14:51 по местному времени в среду.
Wang Fuk Court состоит из восьми высотных зданий, каждое из которых имеет 31 этаж.
Жилые башни в Wang Fuk Court покрыты бамбуковыми лесами вплоть до крыш, поскольку их ремонтируют.
Бамбуковые леса используются в Гонконге на протяжении веков, потому что бамбук быстро растет, легкий и прочный. Многие считают их культовой частью городского ландшафта города — но Гонконг является одним из последних городов в мире, где их все еще применяют в современном строительстве.
Пожарное управление Гонконга классифицировало пожар как пятый уровень опасности — самый высокий по шкале. С тех пор, как в Гонконге последний раз вспыхивал пожар пятого уровня, прошло 17 лет.