Аполлон, Клео и Офелия: какие детские имена станут самыми популярными в 2024 году

В следующем, 2024 году, популярными детскими именами будут Клео, Офелия и Элоди. Такого мнения пришли эксперты, занимающиеся изучением и прогнозом распространения ты или иных имен.

Об этом пишет портал HuffPost.

Как отмечается, в топ-10 имен вошли, в частности, Клео — многие ассоциируют это имя с Клеопатрой, что придает ему сильный, героический и явно феминистический оттенок; Беар – это имя приобрело популярность в начале 2000 годов, сейчас же оно снова входит в моду.

Кроме того, стремительно растет популярность имени Офелия. Люди смотрят на него как на альтернативу Оливии.

Какие еще имена вошли в топ

Родос – эксперты предполагают, что это имя нетрадиционно, из-за чего, вероятно, и может набирать популярность.

– эксперты предполагают, что это имя нетрадиционно, из-за чего, вероятно, и может набирать популярность. Элоди – консультанты по именам верят, что это имя может покорить 2024 год, поскольку оно сочетает элегантность и силу.

– консультанты по именам верят, что это имя может покорить 2024 год, поскольку оно сочетает элегантность и силу. Ренцо – эксперты говорят, что это "имя, в котором есть все". все");

– эксперты говорят, что это "имя, в котором есть все". все"); Энола – это загадочное имя впервые стало популярным в 2021 году. Поводом для этого стал фильм "Энола Холмс", вышедший на Netflix.

– это загадочное имя впервые стало популярным в 2021 году. Поводом для этого стал фильм "Энола Холмс", вышедший на Netflix. Аполлон – это имя, по мнению специалистов, может стать одним из самых популярных детских.

– это имя, по мнению специалистов, может стать одним из самых популярных детских. Роми — имя сочетает в себе историю Рима и звуки "о" и окончание "i", которые в последнее время нравятся родителям.

— имя сочетает в себе историю Рима и звуки "о" и окончание "i", которые в последнее время нравятся родителям. Ашер – еще одно загадочное имя, которое может войти в десятку самых популярных.

Напомним, что следующий год Дракона будет богат разными «фейерверками» – изменения, от которых мы уже успели устать, коснутся всех сфер нашей жизни.

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