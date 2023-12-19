"Аппетит России растет": FP рассказало о последствиях для Европы в случае поражения РФ

Если РФ удастся победить на войне против Украины, то Европа столкнется с террором такого масштаба, какого в Европе не видели с эпохи тоталитарного правления 20 века.

Об этом пишет Foreign Policy.

Аналитики все чаще начинают предполагать такой сценарий войны на фоне ослабления поддержки Украины и нелестных результатов контрнаступления.

"Победа над страной, которую поддерживал Запад, вдохновила бы Россию и другие подобные государства менять границы силой. Победа России также могла бы привести к коллапсу европейской коллективной безопасности. В то же время Китай пришел бы к выводу, что Тайвань не может рассчитывать на постоянную поддержку США", — сообщает издание.

В частности, 8 декабря президент России Владимир Путин четко заявил, что, по его мнению, у украинского государства нет будущего. На днях ранее он заявил о намерении "перевоспитать" украинский народ. А вот бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев четко заявил об аппетитах России: "Одесса, Николаев, Киев и практически все остальное – это совсем не Украина".

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"В этих комментариях мы видим контуры зверств, ожидающих украинцев под полной или почти полной российской оккупацией. Мы также можем спроектировать эффект российской победы через зверства, уже широко распространенные на оккупированных Россией территориях. Согласно официальным украинским источникам, почти 2 миллиона украинцев уже были выдворены из своих домов и общин на оккупированных территориях и переселены в Россию, временно или навсегда. Другие оценки колеблются от 1,6 миллиона до 4,7 миллиона", – говорится в материале.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин не признает государств, вставших на территории бывшего советского союза. Именно поэтому он хочет контролировать Киев и поставить марионеточное правительство.

Добавим, Путин и его приспешники абсолютно не скрывают своих планов по возвращению контроля над восточноевропейскими странами, включая Берлин.

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