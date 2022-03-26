Apple, Google и OLX: стало известно, какие компании прекратили работу в России за последние сутки

В частности, свою работу в РФ прекратила даже платформа онлайн-объявлений OLX.
Министерство цифровой трансформации обнародовало список новых санкций против России за последние сутки, 25 марта.
Об этом идет речь в Телеграмме министерства.
Так, компании Apple и Google разорвали связи с российскими платежными картами "Мир". Apple полностью изымает карточки "Мир" как опцию у Apple Pay.
Кроме того, ведущий производитель корпоративного программного обеспечения Terrasoft навсегда уходит с российского и белорусского рынков.
Spotify, интернет-сервис, позволяющий легально и бесплатно слушать музыку, полностью прекратил свою деятельность в РФ.
Платформа онлайн-объявлений OLX Group также выходит из РФ.
Американский ювелирный ритейлер Tiffany&Co отказался от закупки продукции из РФ.
Кроме того, в США заявили, что хотят ввести санкции против российских компаний, предоставляющих услуги и товары разведслужбам и военным РФ.
"Блокада врага продолжается, а россияне уже почти изолированы от реального мира", — подчеркнули в Минцифре.
Напомним, уже более 180 компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикует полный список.
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