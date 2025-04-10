Apple массово вывозит iPhone из Индии во избежание пошлин Трампа – Reuters

iPhone.

Реклама

Компания Apple организовала авиаперевозки около 600 тонн смартфонов iPhone со своих заводов в Индии в США, пытаясь избежать действия новых американских пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.

По словам источников Reuters, речь идет примерно о 1,5 миллионе устройств.

Этот шаг иллюстрирует скрытую логистику Apple, направленную на минимизацию влияния новых тарифов и одновременное укрепление присутствия на американском рынке – одного из ключевых для компании.

Реклама

Эксперты предупреждают: из-за серьезной зависимости Apple от китайского производства, цены на iPhone в США могут существенно возрасти. Импорт из Китая сейчас облагается пошлиной в 125%, тогда как для поставок из Индии действует ставка в 26% — хотя она временно отменена после решения Трампа о 90-дневной “паузе”, которая пока не затрагивает Китай.

"Apple пыталась обойти пошлины", - прокомментировал один из источников, осведомленных о планах компании.

Apple также обращалась в индийские аэропорты с просьбой сократить время таможенного оформления в Ченнаи (штат Тамилнад) с 30 до 6 часов. По словам источника, модель ускоренного оформления – так называемый "зеленый коридор" – была взята в пример из китайских аэропортов, где Apple уже давно работает по аналогичной схеме.

С марта из Индии в США было совершено около шести грузовых рейсов, каждый из которых перевозил до 100 тонн груза. Один из этих самолетов прибыл на этой неделе, накануне вступления в силу новых пошлин.

Вес одной модели iPhone 14 вместе с зарядным кабелем составляет около 350 граммов, так что общая партия в 600 тонн могла включать примерно 1,5 миллиона устройств, с учетом упаковки, подсчитала Reuters.

Apple и Министерство гражданской авиации Индии не предоставили комментарии по запросам журналистов. Все источники, предоставившие информацию, пожелали остаться анонимными из-за конфиденциального характера стратегических действий компании.

Apple ежегодно продает более 220 миллионов iPhone по всему миру. По оценкам Counterpoint Research, около 20% импорта iPhone в США в настоящее время приходится на Индию, в то время как остальные поступают из Китая.

В то время как пошлины на китайские товары по последним изменениям Трампа выросли до 125% (против 54% раньше), аналитики Rosenblatt Securities подсчитали: при таких условиях цена на флагманский iPhone 16 Pro Max в США могла бы подскочить с 1599 до 2300 долларов.

Чтобы успеть реализовать запланированное, Apple активизировала перевозку из Индии. По данным источников, компания увеличила производство iPhone на 20%, в частности, благодаря увеличению количества работников и продолжению работы на крупнейшем индийском заводе Foxconn до воскресенья включительно.

Еще два источника подтвердили, что завод Foxconn в Ченнае, обычно не работающий в выходные, теперь работает и в воскресенье. В 2023 году он выпустил около 20 миллионов устройств, включая модели iPhone 15 и 16.

Apple активно перемещает часть производства из Китая в другие страны, и Индия уже играет стратегически важную роль. Два главных партнера компании — Foxconn и Tata — имеют в стране три завода, еще два находятся на стадии строительства.

Подготовка к масштабному ускорению таможенного оформления в Ченнае продолжалась у Apple около восьми месяцев. Один из чиновников индийского правительства сообщил, что администрация премьер-министра Нарендры Моди поддерживала эти усилия и обращалась в соответствующие органы с просьбой посодействовать компании.

Находящиеся в открытом доступе таможенные данные свидетельствуют: поставки продукции Foxconn из Индии в США выросли до 770 миллионов долларов в январе и 643 миллионов в феврале. Для сравнения: за предыдущие четыре месяца эти цифры колебались в пределах 110–331 миллион долларов.

Более 85% этих грузов прибыли в основные американские хабы: Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан-Франциско.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 90-дневную паузу и значительное понижение взаимных тарифов на этот период, кроме Китая. Для КНР он увеличивает ставку до 125%.