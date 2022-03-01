Apple, Nike, BMW и другие прекратили продажу товаров в России

Apple, Nike, BMW и другие прекратили продажу товаров в России

В частности, в BMW заявили, что осуждают агрессию РФ против Украины и с большой тревогой следят за развитием событий.

Американские гиганты розничной торговли Nike и Apple приостановили продажи в своих российских интернет-магазинах.

В частности, в официальном онлайн-магазине Apple в России на всех товарах в графе "доставка" указано "ныне недоступно".

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Компания BMW больше не будет производить и не будет поставлять автомобили в Россию. Компания собирала автомобили на мощностях "Автотора" и уже приостановила производство.

"Мы осуждаем агрессию против Украины и с большой тревогой следим за развитием событий", – заявил представитель BMW.

Маркетплейсы одежды Yoox и Net-a-Porter приостановили доставку товаров в Россию.

В то же время Exxon Mobil увольняет сотрудников-граждан США из России. В уволенные входят сотрудники крупного предприятия по добыче нефти и газа на острове Сахалин на Дальнем Востоке России. Заметим, что в 2021 году Exxon нанял более 1000 человек по всей России с офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске.

Также производитель международных рейтингов юридической отрасли Chambers&Partners приостановил оценки российских юрфирм. Кроме того, от оценки российских юристов отказался The Legal 500.