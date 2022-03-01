Apple, Nike, BMW и другие прекратили продажу товаров в России

В частности, в BMW заявили, что осуждают агрессию РФ против Украины и с большой тревогой следят за развитием событий.
Американские гиганты розничной торговли Nike и Apple приостановили продажи в своих российских интернет-магазинах.
В частности, в официальном онлайн-магазине Apple в России на всех товарах в графе "доставка" указано "ныне недоступно".
Компания BMW больше не будет производить и не будет поставлять автомобили в Россию. Компания собирала автомобили на мощностях "Автотора" и уже приостановила производство.
"Мы осуждаем агрессию против Украины и с большой тревогой следим за развитием событий", – заявил представитель BMW.
Маркетплейсы одежды Yoox и Net-a-Porter приостановили доставку товаров в Россию.
В то же время Exxon Mobil увольняет сотрудников-граждан США из России. В уволенные входят сотрудники крупного предприятия по добыче нефти и газа на острове Сахалин на Дальнем Востоке России. Заметим, что в 2021 году Exxon нанял более 1000 человек по всей России с офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске.
Также производитель международных рейтингов юридической отрасли Chambers&Partners приостановил оценки российских юрфирм. Кроме того, от оценки российских юристов отказался The Legal 500.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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