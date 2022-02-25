Apple Pay и Google Pay перестанут работать для россиян, имеющих карты подсанкционных банков

Apple Pay и Google Pay перестанут работать для россиян, имеющих карты подсанкционных банков

Также собственники карт этих подсанкционных банков не смогут рассчитываться ими за рубежом.

Россияне - владельцы карт, попавших под международные санкции банков, не смогут воспользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщил Центробанк РФ.

Речь идет о подсанкционных банках: Группа ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Открытие.

Карты этих банков не смогут пользоваться сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме по всей территории России", — говорится в сообщении.

Также держатели карт этих подсанкционных банков не смогут рассчитываться ими за границей, использовать их для оплаты товаров в онлайн-магазинах и агрегаторов услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Ранее сообщают, что ЕС введет санкции против Путина и Лаврова.