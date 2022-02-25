Apple Pay и Google Pay перестанут работать для россиян, имеющих карты подсанкционных банков

Также собственники карт этих подсанкционных банков не смогут рассчитываться ими за рубежом.
Россияне - владельцы карт, попавших под международные санкции банков, не смогут воспользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay.
Об этом сообщил Центробанк РФ.
Речь идет о подсанкционных банках: Группа ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Открытие.
Карты этих банков не смогут пользоваться сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме по всей территории России", — говорится в сообщении.
Также держатели карт этих подсанкционных банков не смогут рассчитываться ими за границей, использовать их для оплаты товаров в онлайн-магазинах и агрегаторов услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.
Ранее сообщают, что ЕС введет санкции против Путина и Лаврова.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.