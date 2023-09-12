Apple сегодня покажет новый iPhone 15: где смотреть трансляцию, какой он будет, цены

Уже сегодня, 12 сентября, Apple покажет свой новый iPhone 15 в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании.
Компания Apple покажет свой новый iPhone 15 уже сегодня, 12 сентября. В этот же день будут представлены и другие новинки компании.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции мероприятия на YouTube, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.
Где смотреть презентацию iPhone 15
Посмотреть презентацию и увидеть новый iPhone 15 можно будет в прямом эфире на сайте Apple, а также на официальном канале Apple на YouTube. Трансляция начнется в 20:00 по киевскому времени.
Каким будет новый iPhone 15
Новая линейка современных смартфонов iPhone 15 будет содержать новые интересные решения и изменения. В частности, уже известно о динамичном "островке", титановом корпусе, тонких рамках. Кроме того, будет обновлена камера-перископ в моделях Pro Max, а также произойдет ожидаемый переход на USB-C, что ускорит зарядку телефона. Также компания собирается увеличить объем хранилища до 2 терабайт в старших моделях и аккумулятор до 4000 мАч.
Как это tweet и понравиться animation для #iphone15 launch. #AppleEvent pic.twitter.com/eMKI1ut05l— ƙαყ (@akayUTD) September 12, 2023
В общем модели iPhone 15 будут очень похожи на модели iPhone 14, но вырез сверху в виде отверстия будет распространен на всю линейку телефонов. Это означает, что все устройства нового iPhone будут без выемки, вместо этого будет использоваться Dynamic Island, представленный в моделях iPhone 14 Pro.
Цены на новые iPhone 15
Цены на iPhone 15 не будут сильно отличаться от своих предшественников:
- iPhone 15 от 799 долларов;
- iPhone 15 Plus от 899 долларов;
- iPhone 15 Pro от 1099 долларов;
- iPhone 15 Pro Max от 1199 долларов.
Что еще нового Apple покажет на презентации
Помимо iPhone 15, ожидается, что зрителям покажут смарт-часы Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra следующего поколения и обновленные AirPods Pro. Кроме того, компания расскажет об операционной системе iOS 17, которая будет на всех iPhone 15.
Уже известно, что предзаказы на все модели смартфона, в частности Pro и Pro Max, предположительно будут приниматься с 15 сентября, то есть уже через три дня после презентации.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple может сократить производство новых телефонов из-за проблем с массовым производством некоторых компонентов, в том числе дисплея и камеры. Если раньше компания собиралась выпустить 83 миллиона единиц гаджетов, то сейчас это количество уменьшилось до 77 миллионов.
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