Apple выплатит 500 млн долларов владельцам iPhone: в чем дело

Apple выплатит 500 млн долларов владельцам iPhone за то, что намеренно замедляла старые модели. Так, ценители "яблочной" техники были вынуждены переходить на новинки

Об этом сообщает The Mercury News.

Подробности

Как известно, начиная с iOS 10 Apple сознательно снижала производительность устройств iPhone. Цель заключалась в том, чтобы продолжить работу аккумуляторов. Однако пользователи, которым об этом не сообщили, не согласны с таким подходом. На техногиганта подали в суд.

После продолжительной волокиты компания согласилась возместить 500 млн долларов владельцам старых iPhone, которые начали работать медленнее после запуска новых версий iOS. Речь идет о пользователях iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и iPhone SE, подавших заявку на компенсацию до октября 2020 года.

Всего от действий компании пострадали более 3 миллионов человек. Сумма выплаты для каждого из них составляет 65 долларов.

Напомним, Apple запретила использование ChatGPT своим работникам. Производитель iPhone обеспокоен тем, что подобные платформы АИ собирают конфиденциальные данные пользователей и помнят все введенные запросы и полученные ответы.

