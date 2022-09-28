АР назвало количество россиян, сбежавших от мобилизации за границу

Росяне продолжают бежать из РФ за границу, чтобы избежать мобилизации.

На сегодняшний день таких беглецов уже более 190 тысяч.

Об этом сообщает Assosiated Press.

По данным издания, более 194 000 граждан России бежали в соседние Грузии, Казахстане и Финляндии. В общем, они добирались до границы на авто, велосипеде или пешком в течение недели с 21 сентября, когда Путин объявил о частичной мобилизации резервистов.

Сначала беглецы скупали авиабилеты, которые взлетели в цене, а остальным пришлось заправить свои автомобили и присоединиться к длинным очередям границы, в которых приходится ждать несколько дней.

Так, в Грузию уже въехало более 53 000 россиян, в Казахстан – 98 тысяч, в Финляндию – более 43 000 тысяч.

Еще 3 тысячи россиян накивали пятками в Монголию.

Напомним, россиянин посетовал, что его оштрафовали в Эстонии за георгиевскую ленту и заставили выбросить ее.

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