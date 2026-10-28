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Арабские партии могут добиться исторического результата на выборах в Израиле

Одним из главных результатов выборов в Израиле может стать расширение представительства арабского населения страны в парламенте.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Выборы в Израиле

Выборы в Израиле / © Associated Press

По предварительным результатам парламентских выборов в Израиле, правый блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху не набирает достаточного количества мест для самостоятельного формирования правительства. В то же время арабские партии могут получить рекордное представительство в Кнессете и впервые сыграть решающую роль в формировании парламентского большинства.

Об этом сообщают израильские издания Times of Israel и «7 канал».

По состоянию на 16:00 по киевскому времени было подсчитано около 85% бюллетеней. Правящая консервативная партия «Ликуд» вместе с союзниками занимала лидирующие позиции, однако в целом правый блок получил лишь 53 места из 120 в Кнессете.

Для формирования правительства без привлечения дополнительных политических сил этого недостаточно: парламентское большинство в Израиле составляет не менее 61 депутата.

Левая оппозиция, объединившаяся вокруг новой партии «Яшар» во главе с бывшим генералом Гади Айзенкотом, по предварительным подсчётам могла рассчитывать примерно на 48 мандатов.

Таким образом, ни один из двух основных политических лагерей не имел гарантированного большинства. Окончательное распределение мест и перспективы формирования коалиции будут зависеть от завершения подсчёта голосов и переговоров между партиями.

Арабские партии могут получить рекордные 19 мест

Одним из главных результатов выборов может стать усиление представительства арабского населения Израиля. По предварительным данным, партии РААМ и «Объединенный список» в совокупности получают 19 мест в Кнессете.

Если этот результат подтвердится, арабские политические силы займут беспрецедентно сильные позиции в парламенте и потенциально смогут влиять на формирование следующего правительства.

Times of Israel обращает внимание на значение этого результата для арабского представительства в израильской политике. В то же время само количество мандатов ещё не означает, что партии смогут договориться о совместной поддержке того или иного кандидата на пост премьер-министра.

РААМ уже участвовала в формировании парламентского большинства после выборов 2021 года. Тогда партия вошла в разнородную коалицию, которая привела к власти Нафтали Беннета и Яира Лапида. Однако правительство не смогло удержать стабильное большинство, и в конце 2022 года страна вновь пошла на досрочные выборы, на которых победили сторонники Нетаньяху.

Договорится ли оппозиция с арабскими партиями?

Несмотря на потенциальную возможность повлиять на формирование парламентского большинства, левая оппозиция и арабские партии не имеют общей согласованной позиции.

Гади Айзенкот перед выборами заявлял, что не готов к союзу с политическими силами, которые не признают Израиль еврейским государством и не считают ХАМАС террористической организацией. В то же время позиции арабских партий по этим вопросам различаются, поэтому возможность их сотрудничества с оппозицией потребует отдельных переговоров.

В таких условиях даже рекордное представительство арабских партий в Кнессете не гарантирует им решающего влияния на формирование нового правительства. В то же время они могут рассматривать различные варианты политической поддержки коалиции, в частности при условии, что её не возглавит Биньямин Нетаньяху.

Герцог призвал партии к компромиссу

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал политические силы, прошедшие в Кнессет, проявить гибкость и готовность к диалогу в ходе формирования нового правительства. По его словам, партиям следует приложить усилия, чтобы избежать очередного избирательного цикла.

Герцог также отметил высокую явку избирателей, которая, по предварительным данным, превысила 77%.

«Впервые за десятилетие была зафиксирована исключительно высокая явка. Это делает честь израильскому обществу», — заявил президент, которого цитирует «7 канал».

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обнародования результатов экзит-полов по итогам парламентских выборов заявил, что правые силы обладают «решающим большинством», и призвал сформировать правое правительство.

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