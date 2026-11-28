Жилой квартал в нидерландской деревне Каудум / © скриншот с видео

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Переселенка из Херсонской области, которая ведет блог «Новая жизнь беженцев из Херсона», сравнила быт в Нидерландах и Украине во время визита к родственникам.

Украинка рассказала, что значительная часть нидерландцев всю жизнь снимает минималистическое жилье и считает каждый евро за отопление. Женщина рассказала, что она думает об опыте жизни за границей на канале «Новая жизнь беженцев из Херсона».

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Гуляя по жилому кварталу в нидерландском селе Каудум, автор блога обратила внимание, что около половины нидерландцев живут в арендованном жилье и не имеют собственной недвижимости.

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В соцжилье, по ее наблюдениям, живут и пенсионеры, и молодые семьи с детьми, хотя площади там маловато: санузлы крошечные, кухни небольшие, а в спальне помещается только кровать и стул.

«Здесь туалетная комната, знаете, как мышиный глаз — совсем крошечная. Кухня в этом жилье тоже два на два метра, спальня такая, что там умещается только кровать и стул, а самая большая комната — четыре на три метра, где хоть чуть-чуть можно свободно дышать и стены на тебя не давят», — рассказала блогерша.

Базовая плата за небольшое социальное жилье составляет примерно 700 евро. Однако с учетом газа, электричества, вывоза мусора, канализации и отопления ежемесячный счет достигает 1500 евро.

За двухэтажный дом на две семьи, где живут дочь с зятем, зимой приходится отдавать 2000 евро и больше. Знакомые семьи в Амстердаме платят за аренду 2500 евро в месяц.

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Тепло на вес золота

Больше всего женщину поразила стоимость отопления. Ее дочь с маленьким ребенком зимой держала в доме около +16 градусов и всего дважды в день прогревала комнаты до +20. Женщина вспомнила, что дома, на левобережье Херсона, семья имела более 100 квадратных метров с печным отоплением. Даже теперь, когда финансовое положение улучшилось, ночью температуру в доме снижают до +17.

«Мой зять встал однажды утром, а вечером забыли выключить отопление — посмотрел в свое приложение, сколько накрутило: 50 евро за одну ночь, с вечера до утра», — поделилась она.

По ее словам, зять-нидерландец, до полномасштабного вторжения бывавший в Киеве и Херсоне, также оценил украинский уровень комфорта.

«Когда он полностью посмотрел, как мы живем — поездил и в Киев, и в Херсоне был, то говорил, что бедные украинцы живут лучше, чем бедные нидерландцы», — отметила переселенка.

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Розовые очки

Многим беженцам европейская жизнь кажется привлекательной, по мнению блогерши, лишь до тех пор, пока они живут на социальную помощь, а не оплачивают все расходы сами. Главное отличие она видит в возможности иметь свой дом и землю: в Нидерландах даже у частных домов участки совсем небольшие.

«Очень много беженцев, проживающих в разных европейских странах, тоже хотят домой. Конечно, еще не все сняли розовые очки по поводу жизни в Европе, ведь жить на выплаты пособий от европейских государств — это совсем не то же самое, что жить на собственные средства и работать», — подчеркнула она.

Напомним, украинка, которая более трех лет живет за полярным кругом, поделилась деталями о ежемесячной помощи беженцам в Норвегии, бесплатном жилье и выплатах во время языковых курсов.

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