Арест Дурова грозит будущему Telegram — "основному мессенджеру войны в Украине" — NYT

Задержание основателя Telegram Павла Дурова подчеркнуло слишком масштабный статус программы для обмена сообщениями в самой кровопролитной войне в Европе после Второй мировой войны.

Об этом пишет The New York Times.

Издание также отмечает, что арест Дурова поставил под вопрос будущее "ставшей определять восприятие войны России в Украине обществом платформы", ведь полномасштабное вторжение России в Украину помогло превратить Telegram из "нишевого коммуникационного инструмента для образованных слоев РФ в глобальное явление".

"Приложение позволило миллионам людей следить за развитием событий на поле боя практически в режиме реального времени, превратило солдат в рассказчиков разворачивающегося вокруг них конфликта и дал как пропагандистам, так и диссидентам трибуну в борьбе за сердца и умы тех, кто следит за войной ", — говорится в материале.

История из Telegram в РФ

The New York Times напоминает, что Telegram был основан Дуровым вместе с его братом в 2013 году.

Сейчас Павел Дуров — "гражданин Франции, родившийся в России", был арестован в связи с расследованием преступной деятельности в приложении и отсутствии сотрудничества с правоохранительными органами Франции.

Издание ссылается на данные опроса "Левада-Центра", свидетельствующие: сегодня каждый второй российский гражданин использует Telegram либо для получения информации, либо для общения с другими, по сравнению с примерно 38% в начале войны.

"Многие россияне обратились к программе обмена сообщениями, чтобы получить новости о войне после того, как Кремль запретил большинство других крупных западных социальных медиа-платформ в стране, включая Facebook и Instagram. Правительство также закрыло несколько независимых газет, веб-сайтов, радио- и телевизионных станций, а также заключил в тюрьму сотни людей за сомнения в официальном нарративе войны", — пишет издание.

Согласно опросу, проведенному "Левадой" в апреле 2024 года, примерно каждый четвертый россиянин ежедневно читает публичные доски объявлений Telegram, которые называются каналами, придающими более неукрашенный взгляд на войну. Пять лет назад этот показатель составил всего один процент.

Других привлекает надежное шифрование и конфиденциальность программы, что делает Telegram привлекательным средством передачи конфиденциальной информации во время эскалации цензуры и репрессий в России.

Сочетание большой аудитории Telegram и предполагаемой безопасности платформы сделали его излюбленным инструментом общения в России как для приверженцев вторжения, так и для противников.

"Но, пожалуй, самым показательным является то, что солдаты на передовой применяют Telegram. Отсутствие ограничений по насильственному контенту означает, что приложение стало порталом с ужаснейшими видео боевых действий, которые раскрывают реальность войны 21-го века, где дроны и бодикамеры создали огромное количество кадров в реальном времени", — говорится в материале.

Задержание Дурова угрожает статусу Telegram как основного канала, ведущего хронику войны

В The New York Times со ссылкой на слова некоторых аналитиков утверждают, что задержание Дурова может усложнить сбор средств компании, вызывая сомнения в ее будущей финансовой жизнеспособности.

Другие же специалисты выразили обеспокоенность по поводу устойчивости защиты конфиденциальности Telegram после того, как французские СМИ сообщили, что правоохранительные органы страны стремятся получить доступ к базе данных частных чатов в программе.

ТСН.ua уже сообщал, что задержание Павла Дурова вызвало обеспокоенность в Генштабе РФ и в российских спецслужбах из-за использования мессенджера для координации работы российских военных и секретных агентов за рубежом.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров был задержан французскими правоохранительными органами в аэропорту Ле Бурже вечером субботы, 24 августа.

Тем временем в СНБО объяснили ситуацию с Telegram. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что блокирование мессенджера в Украине может нанести больше вреда, чем пользы.

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