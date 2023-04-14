Арест Джека Тейшейры: что известно о военном США, который "слил" ключевые секреты Пентагона

В США арестовали военнослужащего Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джека Тейшейру по подозрению в утечке секретных документов Пентагона, которые касались, в частности, контрнаступления ВСУ.

Оказалось, что 21-летний Тейшейра, фанат компьютерных игр, "сливал" тайны национальной безопасности США друзьям в геймерский чат, откуда документы разошлись по Сети.

Что известно о задержании Тейшейры и резонансном деле, вызвавшем международный скандал — читайте в материале ТСН.ua.

Арест Тейшейры

Скандал разразился в начале апреля, когда американские СМИ сообщили об утечке в Сеть военных документов, подробно описывающих секретные планы США и НАТО. В Пентагоне были вынуждены признать, что утечка имела место. К делу подключились спецслужбы США, и уже 13 апреля агенты ФБР пришли за Тейшейрой.

Фото: Associated Press

В его доме также были проведены обыски.

Фото: Associated Press

На пресс-конференции в Пентагоне бригадный генерал Патрик С. Райдер заявил, что утечка документов – это "умышленный преступный акт".

Джек Тейшейра работает в разведывательном подразделении Нацгвардии Соединенных Штатов от 2019 года. В его должностные обязанности входило смотреть за работой коммуникационной системы на военной базе.

По данным The New York Times, Джека Тейшейру удалось идентифицировать из-за интерьера его кухни. 21-летний военный фотографировал секретные документы на своей кухне. Гранитную столешницу с характерным узором и белую плитку на полу можно увидеть на фотографиях некоторых "сливов" секретных документов. Такой же декор интерьера можно найти на фотографиях семейного дома, размещенных в Сети одним из близких родственников Тейшейры.

По данным СМИ, онлайн-друзья американского военного якобы не знали его настоящего имени, поэтому его разоблачили именно с помощью фотографий.

Фото: The New York Times

Как секреты Пентагона попали в Сеть

Совершенно секретную информацию распространили через канал популярной игры. 21-летний Тейшейра был администратором небольшой интернет-группы Thug Shaker Central на платформе Discord, в которой около 20-30 человек объединились из-за общей любви к оружию, видеоиграм и расистским мемам.

4 марта – ранее, чем за месяц до того, как запись появилась в Telegram и 4chan – 10 документов опубликовали на сервере Discord под названием Minecraft – это популярная компьютерная игра, в которую вовлечены миллионы игроков во всем мире. Туда они попали случайно, попутешествовав еще по нескольким менее известным серверам. С Discord все файлы сейчас удалены, но их разносят пользователи Twitter, успевшие скопировать себе данные. Владелец соцсети Илон Маск отказывается удалять эту информацию.

Журналисты The New York Times побеседовали с несколькими членами Thug Shaker Central. Они описывают Тейшейру как своего лидера, который был старше других участников группы и имел доступ к секретным документам.

По их словам, делиться разведданными их товарищ по прозвищу OG начал еще в конце прошлого года, сначала переписывал секретные документы на работе от руки, а затем решился их фотографировать. В чате было до 3 десятков участников – преимущественно подростки, для которых Тейшейра был харизматичным лидером – спортивным, тренированным и вооруженным. Он критиковал американское правительство и якобы стремился, чтобы его юные друзья были хорошо осведомлены. Объяснял им непонятные слова и сердился, когда они не проявляли должного внимания. По словам геймеров, Тейшейра не поддерживал ни одну из сторон в российско-украинской войне.

Впоследствии кто-то вынес секретные документы за пределы геймерского чата. Когда они оказались в прессе и вызвали резонанс, Тейшейра был очень растурян и чувствовал опасность, рассказал один из его друзей. Во время последнего созвона они фактически прощались, а некоторые плакали.

Что было в рассекреченных документах

В документах Пентагона, датированных периодом до 1 марта, содержалась, в частности, подробная информация об усилении украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Конкретная дата и направления украинского контрнаступления там не указаны. Впрочем, в документах содержится информация о поставках Украине американского оружия. Также обнародован перечень и количественный состав украинских подразделений, которые проходят обучение и получают поставки от США и других союзников по НАТО. В Сеть попали данные о танках и бронетехнике, которыми оснащены данные подразделения.

Отдельного внимания заслуживает информация о потерях в войне ВСУ и российской армии. Аналитики полагают, что эти данные перед публикацией были отредактированы, поскольку потери РФ занижены и сильно отличаются от подсчетов Пентагона.

Кроме информации по украинской передовой, в Сеть попали данные, которые американская разведка собирала в других странах. Например, о том, что израильские спецслужбы несколько месяцев назад, еще до выборов, подстрекали людей к антиправительственным протестам. Премьер Нетаньяху выпустил отдельное заявление, в котором это утверждение опроверг. Другой документ изучает возможности: как уговорить Израиль предоставить Украине летальное оружие, однако пока это противоречит заявленной политике государства.

Еще в одном документе говорится об опасениях Южной Кореи, что артиллерийские снаряды, которые они поставляют США, могут оказаться в Украине, чего Сеул тоже не желал бы. Имеются данные о связях Объединенных Арабских Эмиратов с Россией. Есть информация из России — в частности о попытках ПИК "Вагнер" достать оружие или конкретные военные планы окупантов в Украине: куда собираются бить и когда.

В Вашингтоне расценивают утечку секретной информации как репутационный провал, ведь документы свидетельствуют, что американская разведка собирает информацию на территории союзников.

Читайте также: