Арест Усика: генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт — подробности

Глава украинского МИД Андрей Сибига уже обращусь к польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию.

Генконсул Украины в Кракове выехал в аэропорт города для выяснения обстоятельств ареста боксера Александра Усика.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает "Радио Свобода".

Украина "категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону", прокомментировали в МИД задержание боксера.

"Кроме того, министр Андрей Сибига уже обращусь к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", – сообщили в МИД.

Напомним, поздно вечером 17 сентября украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова, о чем свидетельствует видео, которое выложил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.

Жена боксера Александра Усика Екатерина уже прокомментировала задержание своего мужа в аэропорту Кракова. По ее словам, беспокоиться не стоит. "Ничего криминального", – написала она.

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