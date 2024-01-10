Арестовали гуру, которого считают реинкарнацией Будды: в чем его обвиняют

Бывший "мальчик Будда" скрывался несколько лет из-за обвинений в физическом и сексуальном насилии над своими учениками.

Полиция Непала задержала 33-летнего гуру Рама Бахадура Бомджона по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии. Тысячи людей считают его реинкарнацией Будды.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Центрального бюро расследований Непала (CIB).

"Наша команда задержала его, когда он пытался скрыться, выпрыгнув из окна дома", — говорится в сообщении.

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Задержание гуру, которого называли "мальчиком Буддой", произошло на окраине Катманду, где он скрывался несколько лет из-за обвинений в физическом и сексуальном насилии над своими учениками.

Полиция якобы поймала его с пачками наличных денег на сумму 30 миллионов непальских рупий (300 000 долларов) и валютой на 22 500 долларов.

Теперь Бомджона передадут в окружной суд Сарлахи, который выдал ордер на его арест по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

В чем обвиняют гуру

Обвинения в насилии против Бомджона охватывают более десяти лет. В 2010 году против него были поданы десятки жалоб на нападения. Тогда он сказал, что избивал своих жертв за то, что они мешали ему медитировать.

Гуру Рама Бахадур Бомджон / Фото: из соцсетей

18-летняя монахиня обвинила его в изнасиловании ее в монастыре в 2018 году.

Полиция открыла еще одно расследование против него после того, как члены семьи сообщили об исчезновении четырех его последователей. Где они находятся, неизвестно, сообщил 10 января журналистам Динеш Ачария из Центрального бюро расследований.

"Если мы не знаем ситуации пропавших без вести, мы не в состоянии назвать это убийством", — сказал он.

Кто такой Бомджон

Будучи подростком, Бомджон стал известен как "мальчик Будда" и попал в международные заголовки после того, как подписчики сказали, что он мог медитировать без воды, еды и сна в течение нескольких дней.

Он привлек внимание более 100 000 человек, которые пришли к густым лесам юго-восточного Непала, чтобы увидеть, как он сидит, скрестив ноги, под деревом и медитирует.

Напомним, на острове Ява, Индонезия, 57-летний мужчина признался, что занимался сексом со своей биологической дочерью, а рожденных младенцев убивал. Он утверждал, что местный шаман приказал ему делать, если хочет стать богатым.

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