Арестованная яхта российского олигарха таинственно исчезла из итальянского порта - Guardian

Из порта на итальянском острове Сардиния исчезла роскошная яхта российского олигарха, конфискованная из-за санкций ЕС. Это первый случай в Италии, когда россиянину с замороженными активами в стране удалось избежать санкций ЕС.

Об этом сообщает Guardian.

22-метровая "Альдабра" принадлежит Дмитрию Мазепину, миллиардеру, владельцу компании по производству минеральных удобрений.

Судно, стоимостью от €700 тысяч до €1 миллиона, было пришвартовано в порту Ольбия и конфисковано в марте, когда Мазепин был внесен в санкционный список вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Яхта оставалась там до июня, а за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит Мазепину, она исчезла.

"Мазепин знал, что он — в санкционном списке, но сумел максимально использовать период, в течение которого мы работали над тем, чтобы исследовать цепочку собственности и установить, принадлежит ли яхта именно ему", — сообщил источник в отделе финансовой полиции Сардинии.

Собеседник добавил, что судно исчезло именно при подтверждении права собственности на него.

Полиция выяснила, что Мазепин нанял иностранную компанию, которая обратилась к местному капитану для перемещения яхты из Италии.

Расследование под руководством Карло Лаццари, командира группы финансовой полиции Ольбии, обнаружило, что яхта остановилась в небольшом порту Бисерта в Тунисе, однако ее текущее местонахождение неизвестно.

Полиция сообщила, что компании, участвовавшей в организации перемещения и капитану, утверждающему, который не знал, что судно принадлежит олигарху, грозят штрафы в размере до 500 тысяч евро за незаконный вывоз судна из Италии.

Напомним, в последнее время, по меньшей мере, шесть принадлежащих кремлевским олигархам суперяхт стали "невидимками".

Приблизительно 13 огромных роскошных яхт из коллекций приближенных к Путину олигархов были арестованы по всему миру: от юга Франции до Фиджи. Конечно, кремлевские олигархи панически пытаются скрыть то, что еще не найдено и не отнято.

Неподалеку от Сардинии сгорела роскошная яхта

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