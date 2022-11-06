Арестович назвал реальное количество мобилизованных россиян: "Только 43% приступили к подготовке"

А остальные мобилизованные "сидят по спортзалам, школам без дела, бухают".

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что России на войну против Украины удалось мобилизовать всего 238 тыс. из заявленных 300.

Об этом советник ОП сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Не 300 тысяч (мобилизовали в РФ – ред.), а 238. Дальше они не могут это делать по той простой причине, что военкоматы не справляются", – сказал Арестович.

Он объяснил, что причина этого – совпадение мобилизации с осенним призывом на срочную военную службу.

По прогнозам советника ОП, две другие волны – запланированный миллион – мобилизовать у россиян не получится.

"Они смогут это сделать только в том варианте, когда всех убили, они собрали все оружие, всю одежду и одели новых. То есть эта попытка у них провалилась – собрать под видом 300 тысяч миллионов у них не получилось", – сказал Арестович.

"Из этих забавных 238 тысяч только 43% в той или иной степени приступили к подготовке и оснащению. А остальные сидят по спортзалам, школам без дела, бухают. Три бунта были крупных. Крайний был в Казани: погнали пинками командира полка, кадры попали в Интернет", – добавил советник ОП.

Он отметил, что сегодня против Украины воюют от 50 до 60 тыс. мобилизованных россиян.

Мобилизация в РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране уже мобилизовали якобы 318 тыс. мужчин. Это больше запланированного количества в 300 тыс. за счет добровольцев, утверждает глава Кремля.

Несмотря на заявления о завершении мобилизационных мер, Минобороны РФ продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом формирования "добровольческих" отрядов, сообщили американские аналитики.

Британская разведка сообщила, что Россия отправляет "мобиков" на фронт почти без подготовки, ведь у нее нет достаточных возможностей для обучения большого количества призывников.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал цифру в 220 тыс. мобилизованных россиян. Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, это те, кто частично уже на фронте, и те, которых уже оформили – приняли в учебные центры, одели и вооружили.

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