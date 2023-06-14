Арестович указал на человека, который может возглавить Россию после краха Путина

Действующий хозяин Кремля, более двух десятилетий находясь у власти, навязал россиянам мнение, что он безальтернативный "спаситель России".

Военно-политический эксперт, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что альтернативой Путину в Российской Федерации является бизнесмен Михаил Ходорковский, отбывавший наказание в российской колонии и считающийся узником совести.

Об этом он говорил в интервью литовскому каналу Delfi.

По словам Арестовича, миллионам жителей России, которые не согласны с путинским режимом, нужно предложить альтернативу, потому что "безальтернативность — это то, что погубит людей, попавших в этот ящик". Эксперт подчеркнул, что действующий хозяин Кремля, более двух десятилетий находясь у власти, навязал россиянам мнение, что он безальтернативный "спаситель России".

"Ходорковская по набору личных качеств мощная фигура, он бизнесмен, отсидевший 10 лет в колонии в далеко не лучших условиях, имеет видение стратегическое, силу воли, образование, широкий круг контактов, и имеет личные счёты с режимом", — утверждает Арестович.

Эксперт подчеркнул, что во время конференции в Брюсселе объединенной российской оппозиции он увидел отношение к Михаилу Ходорковскому именно как к альтернативе Путину.

В то же время Арестович подчеркнул, что крушением путинского режима должен стать военный разгром РФ в Украине, а не просто смена власти в Кремле.

После падения режима Путина и поражения РФ в войне, по его мнению, будет важно сохранить санкции до полной выплаты репараций Украине, а также обеспечить демилитаризацию России, чтобы лишить ее возможности угрожать соседям.

Напомним, после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, так называемые "башни Кремля" начали активно подыскивать кандидатуру его преемника. Такую информацию ранее обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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