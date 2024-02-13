Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Арестович заметили в Монако – "засветился" возле казино (видео)

Арестович заметили в Монако – "засветился" возле казино (видео)

Алексей Арестович / Фото: Арестович Telegram

Алексей Арестович был замечен в районе Монте Карло.

Скандального экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича заметили в Монако – он прогуливался в компании неизвестного мужчины в районе Монте Карло, известного своими казино.

Видео опубликовало издание "Украинская правда".

Алексей Арестович заметил, что его снимают и сделал жест в сторону журналиста, однако уже через несколько секунд стал настаивать, что "съемка без разрешения запрещена".

Напомним, в ГУР прокомментировали информацию о пересечении границы Арестовичем якобы на основании их письма.

Читайте также:

Арестович "засветился" в Монако

Арестович "засветился" в Монако

Похожие темы:

Следующая публикация