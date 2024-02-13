Арестович заметили в Монако – "засветился" возле казино (видео)

Алексей Арестович был замечен в районе Монте Карло.
Скандального экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича заметили в Монако – он прогуливался в компании неизвестного мужчины в районе Монте Карло, известного своими казино.
Видео опубликовало издание "Украинская правда".
Алексей Арестович заметил, что его снимают и сделал жест в сторону журналиста, однако уже через несколько секунд стал настаивать, что "съемка без разрешения запрещена".
Напомним, в ГУР прокомментировали информацию о пересечении границы Арестовичем якобы на основании их письма.
Читайте также:
- "Это только начало": Арестович об "охоте за наводчиками ТЦК"
- Арестович рассказал, сколько сейчас зарабатывает
- "У меня, бывало, накладывались браки": Арестович рассказал об экс-женах, изменах и разводах