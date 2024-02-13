Арестович заметили в Монако – "засветился" возле казино (видео)

Скандального экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича заметили в Монако – он прогуливался в компании неизвестного мужчины в районе Монте Карло, известного своими казино.

Видео опубликовало издание "Украинская правда".

Алексей Арестович заметил, что его снимают и сделал жест в сторону журналиста, однако уже через несколько секунд стал настаивать, что "съемка без разрешения запрещена".

Напомним, в ГУР прокомментировали информацию о пересечении границы Арестовичем якобы на основании их письма.

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