Арестуют ли Путина на саммите в ЮАР: в африканской стране изменяют законодательство

В России пока не подтвердили участие президента Путина в саммите в ЮАР, где его должны арестовать.

Из-за возможного визита президента РФ Владимира Путина в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в этой стране планируют изменить законодательство. Изменения должны позволить этой африканской стране самостоятельно решать, арестовывать ли людей, разыскиваемых Международным уголовным судом (МКС).

Об этом сообщает BBC со ссылкой на комментарий местного политика, заместителя министра по вопросам госпредприятий Обеда Бапелу.

По словам чиновника, парламент страны рассмотрит предложенные изменения в законодательство в июне. Если они будут поддержаны, ЮАР будет самостоятельно делать "исключения относительно того, кого арестовывать, а кого не арестовывать" по ордеру, который выдает Международный уголовный суд.

В комментарии BBC южноафриканский политик раскритиковал МКС за его якобы "двойные стандарты", заявив, что покойный Нельсон Мандела, первый демократически избранный президент Южной Африки, был бы разочарован судом по делам о военных преступлениях.

Как известно, ЮАР входит в перечень 118 стран, ратифицировавших Римский устав, а следовательно, согласно действующему законодательству, юридически обязана выполнить ордер МКС на арест президента Путина, если он лично посетит страну в августе этого года, когда состоится саммит БРИКС. В РФ пока не подтвердили непосредственное участие Путина в саммите.

Ранее издание The Times сообщало, что ЮАР предлагала президенту государства-агрессорки присоединиться к саммиту БРИКС онлайн.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

Читайте также: