Аргентина выдвинула территориальные претензии к Британии: о чем идет речь

Хавьер Милей

Аргентина считает Фолклендские острова «оккупированными» Великобританией и стремится возобновить переговоры по их возвращению.

Об этом заявил президент страны Хавьер Милей во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Sky News.

Милей подчеркнул, что хочет поднять ряд «чувствительных и очень важных вопросов».

«Я хочу еще раз подтвердить нашу законную претензию на суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами и близлежащими морскими районами, которые до сих пор находятся под незаконной оккупацией», — заявил аргентинский президент.

Отдельно он подверг критике Организацию Объединенных Наций. По словам Милея, ООН нуждается в изменениях, ведь ее главная миссия — гарантировать международный мир и безопасность, а «все остальное должно служить именно этой цели».

Президент Аргентины также призвал сделать организацию более эффективной, не разрешать международному сотрудничеству тормозить экономическое развитие и признавать, что вопросы, которые можно решить на национальном уровне, должны оставаться во внутренней компетенции государств.

Справка: Фолклендские острова (в Аргентине их называют Мальвинскими) расположены в Южной Атлантике, примерно в 500 км от побережья Аргентины. Они являются заморской территорией Великобритании, однако Буэнос-Айрес считает их «оккупированными» и претендует на суверенитет.

В 1982 году между Британией и Аргентиной произошла война за острова, продолжавшаяся 74 дня. Великобритания вернула контроль над архипелагом, однако территориальный спор остается нерешенным и по сей день является одной из главных тем в отношениях двух государств.

