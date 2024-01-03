Аргентина заявила о своих правах на острова, которые контролирует Британия: будет ли новая Фолклендская война

Правительство Аргентины призвало Великобританию к переговорам по разрешению территориального спора по поводу владения Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Более сорока лет назад по этому поводу происходила кратковременная война между государствами.

В заявлении на официальном сайте Министерства иностранных дел Аргентины говорится, что в январе 1833 года Соединенное Королевство силой оккупировало Мальвинские острова.

Над этой территорией, говорится в заявлении, "с первых моментов независимости Аргентина осуществляла свои права суверенитета, учитывая, что является наследником владений Испании в Южной Америке". Действия британского правительства в 1883 году названы актом насилия, противоречащим международному праву.

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В документ также отмечается, что еще в 1965 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций охарактеризовала вопрос Фолклендских островов как "особую колониальную ситуацию, включающую спор о суверенитете между Аргентиной и Соединенным Королевством, который должен быть решен правительствами обеих стран путем двусторонних переговоров, принимая во внимание необходимость учитывать интересы жителей островов".

"Правительство Аргентины вновь выражает свою готовность возобновить двусторонние переговоры для поиска разрешения этого спора по суверенитету в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи", — заявила министерша иностранных дел Аргентины Диана Мондино.

Что известно о Мальвинских (Фолклендских) островах

Мальвинские (Фолклендские) острова расположены в 500 километрах от Аргентины в Южной Атлантике. В 1982 году Аргентина попыталась военной силой захватить территорию островов и вступила в вооруженный конфликт с Великобританией. Тогда во время боевых действий погибли более 900 человек.

В 2013 году Лондон провел референдум на Фолклендских островах, в ходе которого 99% жителей высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Напомним, Британия отправила военный корабль в Гайану в знак дипломатической и военной поддержки бывшей британской колонии. Ранее авторитарный лидер Венесуэлы Николас Мадуро, которого называют "другом Путина", заявил о территориальных претензиях к этой стране, богатой нефтью и полезными ископаемыми.

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