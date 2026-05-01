Археолог-мародер из РФ Бутягин озвучил свои грязные планы на Крым

Археолог Александр Бутягин, которого Польша передала России в рамках обмена, заявил о намерении вернуться в оккупированный Крым. Подозреваемый в хищении исторических артефактов планирует организовать новую экспедицию в районе Керчи уже этим летом.

Об этом Бутягин сказал российским средствам массовой пропаганды.

«Думаю, что да (вернусь). Вопрос сейчас стоит скорее в том, успею ли я организовать экспедицию до лета, потому что там еще нужно досдать отчеты, а поскольку я вылетел на 5 месяцев, то это большой срок», — сказал археолог.

Бутягин также выразил надежду на понимание со стороны других и подчеркнул, что работы, по его мнению, следует продолжить.

Кто такой Александр Бутягин и что он натворил?

Напомним, в декабре 2025 года Бутягина арестовали в Польше по просьбе Украины за раскопки в Крыму и разграбление украинского культурного наследия.

В марте Окружной суд Варшавы одобрил запрос Украины об экстрадиции Бутягина. Его защите не удалось добиться отказа в выдаче, обоснованного опасениями «относительно его жизни и здоровья в Украине».

Накануне стало известно, что Польша и Беларусь провели обмен задержанными «5 на 5». Главным успехом для Варшавы стало освобождение журналиста Анджея Почобута, который провел в белорусской тюрьме 5 лет и стал национальным символом несокрушимости. Среди тех, кого передали в ответ, – Бутягин, которого Украина требовала экстрадировать. МИД Украины и Офис генпрокурора заверили, что продолжат применять все возможные юридические механизмы для привлечения к ответственности археолога.

