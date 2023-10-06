Археологи нашли место захоронения основателя Священной Римской империи: фото раскопок

Специалисты производили раскопки в Мемлебене еще с 2017 года.

Археологи полагают, что нашли место захоронения императора Оттона I Великого. Предполагается, что он похоронен в бенедиктинском монастыре немецкого Мемлебена.

Об этом пишет Arkeonews.

В истории Оттона I считается первым императором Священной Римской империи. Он снискал репутацию защитника христианского мира в результате победы над языческими захватчиками в 955 году н. е.

Археологи проводили раскопки в Мемлебене с 2017 года. Бывший монастырь здесь является одним из самых важных мест на Романской дороге. Руины XIII ст. с сохраненной криптой – свидетельство перехода в позднего романского стиля к ранней готике в архитектуре.

В этом месте основатель Священной Римской империи, император Оттон I, известный как Великий, умер в 973 году, как и его отец Генрих I в 936 году.

Его сын Оттон II вместе с супругой основали на месте смерти императора роскошный бенедиктинский монастырь.

В 2022 году у северной боковой апсиды храма были обнаружены остатки фундаментов каменного сооружения. Она была здесь еще до постройки церкви. Сооружение имело особое значение, ведь было возведено еще до существования базилики.

Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Их внутренняя ширина около 9,2 метра. Протяженность пока не зафиксирована, ведь торец накладывается на монастырский сад.

Качество обнаруженной знаки указывает, что это может быть древним сакральным зданием или репрезентативной постройкой пфальграфства Мемлебен.

В то же время ученые говорят, что это первые археологические доказательства местожительства и смерти правителей Оттона I и Генриха I.

Кроме того, обнаружение возможного захоронения натолкнуло ученых на письменные источники XVI века. У них есть свидетельство, что перезахоронение сердца Оттона Великого находилось на территории клуатра.

Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Согласно хронике Титмара фон Мерзебурга начала XI века, внутренности правителя были похоронены в ночь после его смерти в церкви Св. Марии Мемлебена, предыдущего храма, а его забальзамированное тело было перевезено в Магдебург.

Археологи и дальше продолжают раскопки.

Напомним, на греческом острове нашли неизвестный древний город. Оно, вероятно, было основано в VI веке до нашей эры и существовало до VI века нашей эры.

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