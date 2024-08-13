Археологи нашли пару, погибшую в 79 году нашей эры: в руках женщины было "сокровище" (фото)

Археологи отмечают, что это очень важное открытие.

В Помпеях археологи раскопали скелеты мужчины и женщины, а также тайник с монетами и драгоценными украшениями.

Об этом сообщает Археологический парк "Помпеи".

Открытие является частью раскопок в IX регионе похороненного города, где было обнаружено множество древних зданий и артефактов. На момент извержения Везувия в 79 году нашей эры в Помпеях проживало около 20 000 человек.

Последнее открытие археологов добавляет больше деталей к картине того, какой была жизнь в городе до катастрофы. По словам ученых, которые сделали это открытие, тела были найдены в маленькой спальне, которая использовалась как временное спальное место, пока в большом доме проводился ремонт.

Женщина лежала на кровати. В ее руках был зажат небольшой клад с золотыми, серебряными и бронзовыми монетами, а также золотые и жемчужные серьги.

"Комната была выбрана этими двумя людьми как убежище, когда они ждали окончания падения лавы, которая часами постепенно заполняла открытые пространства в других частях дома", - говорится в сообщении археологов.

Поскольку двери были закрыты, комната осталась свободной от лавы, но пара оказалась в ловушке внутри.

Один из скелетов людей, откопанных археологами. Фото: Археологический парк "Помпеи".

"Запертые в тесной маленькой комнате, они погибли от пирокластического потока, который похоронил их", - отмечают археологи.

В комнате была деревянная кровать, табурет, сундук и стол с мраморной столешницей. Археологи также нашли на столе бронзовые, стеклянные и керамические предметы, которые там стояли с момента катастрофы. На полу обнаружили большой бронзовый канделябр.

"Возможность проанализировать бесценные антропологические данные, касающиеся двух жертв, найденных в археологическом контексте, который ознаменовал их трагический конец, позволяет нам восстановить значительное количество информации о повседневной жизни древних помпеян и микроистории некоторых из них, с точным и своевременным документированием, что подтверждает уникальность везувианской территории", - сказал директор парка Габриэль Цухтригель.

Он описал раскопки как "работу, в которой археологи, антропологи и вулканологи работают вместе, чтобы реконструировать последние моменты жизни мужчин, женщин и детей, погибших во время одной из величайших природных катастроф древности".

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