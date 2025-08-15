Археологи нашли потерянный город благодаря 300-летнему письму: что известно

Руины в Саиле, Юкатане, Мексике. / © iflscience.com

Благодаря письму, написанному более 300 лет назад, мексиканские исследователи обнаружили руины древнего города майя — Сак-Бахлан. Этот город также известен как страна белого ягуара. Оно было основано народом Лакандон-Чоль после того, как их выгнали из столицы в 1586 году. Они жили там почти столетия, скрытые в джунглях, пока в 1695 году испанцы не захватили город.

Город переименовали в Нуэстра Сеньора де лос Долорес (Богоматерь Скорбящая). Но уже к 1721 г. его покинули и потеряли среди густых джунглей. Исследователь INAH (Национальный институт антропологии и истории Мексики) Лосада Толедо использовал старое письмо монаха Диего де Риваса, написанное в 1698 году, как своего рода карту. В письме были описаны детали поездки испанцев в город. В частности, сколько времени они уходили и куда плыли.

Толедо проанализировал эти данные, учитывая все детали:

путь, проделанный испанцами;

время, которое они потратили на путешествие;

ландшафт и растительность джунглей;

вес груза, который несли солдаты.

Благодаря этим расчетам Толедо удалось определить приблизительное месторасположение потерянного города на современной карте. Собрав команду, Толедо отправился в джунгли. Его прогноз оказался точным. Даже несмотря на то, что это был один из самых трудных походов в его жизни, они нашли то место, которое было отмечено на карте.

«В конце концов мы нашли археологические доказательства именно там, где я отметил», — сказал Толедо.

Открытие Сак-Бахлана стало возможным благодаря финансированию телеканала Discovery, снявшему об этой находке документальный фильм «Открытие скрытого города майя: Сак Балам».

