Археологи открыли римский саркофаг и обнаружили внутри игрушки (фото)

Археолог Фото иллюстративный / © pexels.com

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Археологи в Румынии открыли древнеримский саркофаг и обнаружили внутри деревянный гроб с необычными погребальными предметами. Среди находок — глиняные игрушки, погремушка в форме петуха, цветочные гирлянды и два амулета, которые в Древнем Риме давали мальчикам для защиты и удачи.

Об этом сообщает издание gizmodo.

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Саркофаг был найден во время археологических исследований в городе Констанца на юго-востоке Румынии. Раскопки проводились перед запланированными строительными работами. Место захоронения расположено примерно в 1,5 км от территории, где когда-то стоял древнегреческий и римский город Томис.

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Саркофаг нашли во время археологических исследований в городе Констанца Фотографии Museum of National History and Archaeology Constanța

Внутри каменного саркофага археологи обнаружили деревянный гроб. Когда ее открыли, исследователи нашли предметы, редко хранящиеся в античных захоронениях.

В частности, среди них были глиняные игрушки, погремушка в виде петуха, цветочные гирлянды и два булла — специальные амулеты, которые римляне дарили мальчикам для защиты от опасностей и привлечения удачи.

Игрушка в саркофаге Фотографии Museum of National History and Archaeology Constanța

Что находка рассказывает о погребальных традициях римлян

В археологическую экспедицию присоединились сотрудники Музея национальной истории и археологии Констанцы Константин Беенара и Кетелин Нопча.

В музее отметили, что находка имеет особую ценность благодаря тому, что саркофаг сохранился невредимым, а погребальные предметы остались на своих местах.

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«Неприкосновенное сохранение погребального инвентаря дает ценную информацию о погребальных практиках римских времен в Томисе», — отметили представители учреждения.

В то же время исследователи пока не сообщили, сохранились ли внутри гроба останки ребенка. Саркофаг был открыт только 27 октября, поэтому археологи продолжают изучать находки.

Обнаруженные предметы также могут помочь лучше понять отношение древних римлян к детям. Исторические источники свидетельствуют о том, что в римском обществе социальное значение ребенка возрастало с возрастом. Это, в частности, влияло на продолжительность официального траура после смерти.

По данным археологии Маурин Кэрролл из Йоркского университета в Великобритании, римские законы предусматривали ограниченный период траура по детям младше трех лет. А смерть младенцев до одного года вообще не должна сопровождаться официальным трауром.

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Однако это не означало, что родители не переживали потери. Такие правила, вероятно, касались публичного проявления скорби, а не личных чувств семьи. Археологические находки также свидетельствуют, что младенцам могли устраивать дорогие и тщательно подготовленные захоронения, подобные захоронениям взрослых.

Игрушка в саркофаге Фотографии Museum of National History and Archaeology Constanța

Погребение может помочь больше узнать о древнем томисе

Музейщики обратили внимание и на расположение саркофага. Захоронения обнаружили вблизи важного древнего маршрута, который соединял Томис с другим античным городом — Истрией.

По мнению исследователей, это место вместе с другими археологическими остатками в районе может предоставить новые сведения о развитии города и жизни его жителей в римский период.

Пока археологи не обнародовали все результаты исследования. Однако набор игрушек, амулетов и других предметов, аккуратно размещенных в гробу, позволяет предполагать, что саркофаг предназначался для захоронения ребенка.

Эта находка напоминает, что даже тысячи лет спустя археологические предметы могут рассказывать о личных трагедиях и родственных чувствах людей прошлых эпох.

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