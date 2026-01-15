У побережья Дании археологи обнаружили 600-летний торговый корабль Фото Vikingeskibsmuseet

У побережья Дании обнаружили гигантский средневековый «суперкорабль», которому около 600 лет. Это крупнейшее торговое судно такого типа, когда-либо находившееся археологами.

Об этом говорится в Independent.

Это так называемый ког — основной грузовой корабль Средневековья. Судно датируется примерно 1410 годом. Его длина составляет около 28 метров, ширина — 9 метров, а высота — до 6 метров. По оценкам учёных, корабль мог перевозить до 300 тонн груза.

На фото: компьютерно-сгенерированный ког с носовым и кормовым замками Shutterstock

Корабль получил название Svælget 2 — за проливом, где его нашли. Он сохранился в исключительно хорошем состоянии: археологи обнаружили даже остатки такелажа, а также многочисленные бытовые вещи экипажа — расписанную деревянную посуду, обувь, гребешки и четки.

Особой находкой стали остатки деревянного кормового замка — накрытой палубы, где моряки могли скрываться от непогоды. Ранее такие конструкции были известны только по иллюстрациям, но археологических доказательств их существования не находили.

Дайверы даже обнаружили расписную деревянную посуду, обувь, расчески и бусины для четок, что позволяет заглянуть в жизнь экипажа на борту. Фото viking ship museum

По словам руководителя раскопок Отто Ульдума, находка является «вехой для морской археологии» и дает уникальную возможность понять, как были устроены крупнейшие торговые суда XV века и какова была жизнь на борту.

Корабль лежал на глубине 13 метров и был покрыт песком, что защитило его от разрушения. Археологи также обнаружили кирпичную камбузную печь — самый древний пример такой конструкции в датских водах. Это свидетельствует об относительно высоком уровне комфорта: команда могла готовить горячую еду прямо на борту.

Хотя следов груза не сохранилось, ученые убеждены, что Svælget 2 был торговым судном и не использовался в военных целях. В настоящее время части корабля проходят консервацию в Национальном музее Дании.

