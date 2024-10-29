Археологи раскопали уникальный дом 1 века с фресками эротических сцен: фото

Археологи в Помпеях раскопали редкий крохотный дом. Помещение было захоронено под пеплом и обломками, уничтожившими Помпеи из-за извержения Везувия в 79 году н.э.

Об этом пишет cbsnews.com.

В доме сохранились стены и фрески. По словам руководителей музея, особенно удивительно найти такое богатое убранство в таком маленьком доме. На фресках преимущественно изображены сцены из классической мифологии. Одна хорошо сохранившаяся картина с изображением Ипполита и Федры, двух персонажей греческой трагедии, дала дому его временное название - "дом Федры". Ипполит и Федра также появляются на небольшой картине, найденной в другом месте дома.

Дом в Помпеях. Фото: Pompeii — Parco Archeologico, Facebook

На фресках, выполненных в ярких цветах, изображена среди прочего сексуальная встреча сатира и нимфы. На другой фреске изображены боги, считающиеся Венерой и Адонисом.

Во дворе у дома они нашли еще больше рисунков, которые в основном включали иллюстрации растений и животных, таких как хищная птица и две змеи, стоящие лицом друг к другу. Змеи были расположены вокруг алтаря, согласно парку, и люди должны были класть туда поднос.

Археологи обнаружили керамическую кадильницу, а также лампу, на которой находились следы веточек ароматических эссенций, обнаруженные с помощью лабораторных анализов. Они также нашли цветной мрамор и скульптуру лица, связанную с греческим богом Дионисом на алтаре.

Дом в Помпеях. Фото: Pompeii — Parco Archeologico, Facebook

Сотрудники парка заявили, что находки, сделанные в античном доме, и само здание могут помочь пролить свет на некоторые изменения, которые претерпевало римское общество в течение первого века нашей эры, в частности в Помпеях, поскольку он архитектурно и стилистически отличается от своих соседей.

Дом в Помпеях. Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Напомним, археологи нашли пару, погибшую в 79 году нашей эры, в руках женщины было "сокровище".

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