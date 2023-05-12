Архиепископа Кентерберийского, короновавшего Чарльза ІІІ, судили за превышение скорости

Суд в Лондоне оштрафовал архиепископа Кентерберийского Джастина Велби на более чем 500 фунтов стерлингов. В прошлом году 67-летний глава англиканской церкви ехал на своем Volkswagen Golf со скоростью 25 миль в час (40 км/ч) в зоне с ограничением 20 миль в час.

Об этом сообщает BBC.

2 октября 2022 года во время движения его автомобиля по набережной Альберта в официальную резиденцию во дворце Ламбет нарушение правил дорожного движения зафиксировала автоматическая камера контроля скорости.

Поскольку с тех пор оплата штрафа не состоялась, главу англиканской церкви привлекли к ответственности в судебном порядке по процедуре, предусматривающей возможность ответчика не приходить на слушание.

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Судебное заседание состоялось через несколько дней после того, как архиепископ Кентерберийский короновал короля Чальза ІІІ – в среду, 10 мая. В этот день он выступал в Палате лордов, чтобы осудить правительственный законопроект о нелегальной миграции.

Суд обязал господина Уэлби заплатить 300 фунтов стерлингов штрафа, 120 фунтов стерлингов компенсации и 90 фунтов стерлингов судебных издержек, а также добавил три штрафных балла в его водительские права.

Пресс-секретарь архиепископа заявил, что тот не знал, что дело может быть рассмотрено в суде.

“Он пытался решить этот вопрос и заплатить штраф трижды. У него есть все документы, чтобы подтвердить, что он пытался заплатить. Похоже, ошибка возникла из-за проблем администрирования”, - прокомментировал ситуацию представитель главы англиканской церкви.

Напомним, ранее британского премьер-министра Риши Сунака оштрафовала полиция Ланкашира за то, что он не пристегнул ремень безопасности, когда на заднем сиденье автомобиля снимал видео для соцсетей.

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