Арктическая "бомба" на Рождество: мощные снегопады в Японии убили 17 человек

В Японии из-за сильного снегопада погибли 17 человек, по меньшей мере, 93 получили ранения, а сотни домов остались без электричества.

Об этом сообщает ABC News.

Мощные холодные фронты повлекли за собой сильный снегопад в северных регионах на прошлой неделе, в результате чего сотни автомобилей остановились на автомагистралях, задержали службы доставки и стали причиной смертей.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, к утру понедельника, 26 декабря, из-за сильного снегопада на рождественских выходных количество погибших достигло 17, а количество раненых — 93.

Во многих частях северо-востока Японии выпало втрое больше снега, чем в среднем за сезон. Сильный снегопад уже разрушил опору электропередач на северном главном острове Японии, в результате чего рождественским утром около 20 тысяч домов остались без электричества. Частично останавливалась и работа железной дороги, движение уже восстанавливается.

Напомним, в Канаде из-за снежного шторма с рельсов сошел грузовой поезд. В результате аварии было остановлено пассажирское сообщение между крупнейшими городами страны. Снегопад вызвал масштабное ДТП с участием 100 автомобилей.

Соединенные Штаты Америки также охватил один из самых сильных за последние годы шторм, принесший сильные снегопады и мороз. Из-за бури погибли, по меньшей мере, 16 человек.

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