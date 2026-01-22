Мороз в Украине / © ТСН

Реклама

Европу охватила погода контрастов: от льда на Эльбе до штормов на Сицилии. Метеорологи объяснили, почему Украина страдает от сильных морозов, которые стали для России инструментом войны против украинской энергетики.

Об этом пишет NZZ.

Ливни, снег и морозы в Европе

В последние дни из-за сильных морозов на Эльбе в Гамбурге наблюдали большие ледовые поля. Чтобы судоходство не останавливалось, фарватер постоянно расчищали ледоколы. Лед сковал и много озер в Швейцарии. Столь длительная и устойчивая зимняя погода для Центральной Европы — явление довольно редкое.

Реклама

Главным фактором похолодания стал мощный антициклон над северо-восточной частью континента. Он сдерживает атлантические циклоны, которые обычно приносят мягкие воздушные массы в Европу. В результате эти атмосферные системы ослабевают или смещаются на юг. Именно поэтому в Средиземноморье в этом месяце значительно чаще фиксируют штормы и ливни, тогда как северные регионы остаются сухими.

В начале недели восток Сицилии накрыли сильные ветры, многометровые волны и обильные осадки, а на склонах Этны выпал снег. Интенсивные дожди прошли и в южные районы Италии и Франции. Усилению осадков способствовали не только циклоны, но и теплые воды Средиземного моря: чем выше температура моря, тем больше влаги попадает в атмосферу и возвращается в виде дождя.

Морозы в Украине

В то же время в Центральной и Восточной Европе сохраняется сухая и очень холодная погода. В условиях высокого давления над Северо-Восточной Европой континентальный арктический воздух регулярно продвигается на запад. Это чувствуют и в Германии или Швейцарии, однако сильнее всего морозы ударили по северным и восточноевропейским странам, в частности по Украине. Там температура в течение последних дней часто опускалась ниже -10 °C, а местами достигала -15 °C и ниже.

Затяжное похолодание стало одним из факторов, из-за которых Россия активизировала удары по энергетической инфраструктуре Украины. В морозную погоду население особенно зависит от тепла и электроэнергии, однако атаки дронами и ракетами регулярно приводят к перебоям в поставках.

Реклама

Похолодание в Северной Америке

Пока холодная погода удерживается в Европе, синоптики предупреждают о резком снижении температур и в Северной Америке. В конце недели холодная волна накроет значительную часть США: на севере страны столбики термометров местами упадут ниже -20 °C. Ожидается, что от непогоды пострадают более 150 млн человек, а снег и гололед возможны даже в южных штатах.

Такое резкое вторжение холода связывают с процессами в стратосфере — сухом слое атмосферы на высоте 10 — 50 км. Зимой над Арктикой там обычно формируется мощный полярный вихрь. Когда он деформируется, холодные массы могут прорываться далеко на юг, что сейчас и наблюдается в США.

По оценкам Meteo Schweiz, эти процессы впоследствии скажутся и на европейской погоде. Усиление западных ветров над Атлантикой может принести временное потепление в Западную Европу. Впрочем, достигнет ли мягкий воздух Швейцарии и Германии, пока неизвестно. По прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в феврале холодная погода в Центральной Европе сохранится.

Морозы на разных континентах влияют на стоимость газа

Одной из особенностей нынешней зимы является то, что низкие температуры одновременно фиксируются на нескольких континентах. В частности, холодная погода держится и на севере Азии. Из-за этого, по информации агентства Bloomberg, в ряде регионов выросли цены на природный газ.

Реклама

На фоне этого в Арктике наблюдается аномально теплая погода. По данным Датского метеорологического института, в начале года за Полярным кругом температуры превышали климатическую норму на 5 — 12 градусов. Для жителей Украины, которые сейчас переживают суровые морозы, такие показатели кажутся почти недостижимыми.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит сообщил, что с 22 января в Украине ожидается ослабление морозов на 2 — 4 градуса, однако пик холодов еще может быть впереди. 23 — 24 января прогнозируют небольшой снег, а на юге и западе — дождь с температурой до +2°C. Несмотря на незначительное потепление, февральские тенденции станут понятными только после 25 января, поэтому резкого наступления весны пока не предвидится.