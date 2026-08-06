Арктика плавится: за Полярным кругом температура прыгнула выше 33 градусов

В Арктике температура сравнялась с жаркой Флоридой

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В августе 2026 года метеорологические станции вблизи Северного полярного круга зафиксировали аномальную летнюю жару , превысившую отметку в 33 °C. Такие экстремальные климатические показатели свидетельствуют о масштабной трансформации и нагревании арктического региона, что происходит в четыре раза быстрее средних темпов на всей планете.

Об этом пишет Daily Galaxy.

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Таяние льда и температурные рекорды

Метеостанция, расположенная на границе Северного полярного круга, зафиксировала ошеломляющие 33,9 °C. По словам климатологов, эти показатели равны температурам в солнечной Флориде в этот же период года, что является абсолютно нетипичным для традиционно холодного северного региона.

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Стремительное потепление Арктики напрямую связано с исчезновением морского льда, играющего решающую роль в отражении солнечного света от поверхности Земли. Когда ледники тают, они открывают более темную океанскую воду, которая поглощает гораздо больше солнечной энергии и быстро аккумулирует ее в себе.

Этот физический процесс создает опасный цикл обратной связи, который еще более ускоряет нагрев воды и дальнейшее разрушение ледяного покрова. Независимые метеорологи отмечают, что именно из-за таких климатических механизмов высокие широты сейчас устанавливают абсолютные исторические рекорды жары.

Постоянная трансформация Арктики становится все более заметной из-за регулярных периодов нетипичного тепла. Территории, исторически остававшиеся одними из самых холодных мест на планете, сегодня превращаются в ключевые зоны для наблюдения за масштабными изменениями глобального климата.

Глобальная жара и влияние Эль-Ниньо

Арктическая температурная аномалия является лишь частью более широкой картины экстремальной погоды, охватившей разные континенты. Например, в Соединенных Штатах в последние недели также фиксируют небывалую жару: в Центральном парке Нью-Йорка температура впервые с 2012 года достигла 37,8 °C, а в некоторых районах штата Монтана воздух прогрелся до рекордных 43,9 °C.

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Эксперты прогнозируют, что формирование мощного природного явления Эль-Ниньо может существенно повлиять на мировые температуры и привести к новым климатическим потрясениям. Метеорологи уже сейчас предупреждают человечество, что у 2027 года есть все шансы превзойти текущие показатели и принести еще больше тепловых рекордов по всей планете.

Самое холодное место планеты тоже под угрозой

Пока Северное полушарие страдает от аномального тепла, на противоположном конце Земли ученые зафиксировали самую низкую температуру с 2012 года -84,1 °C. Этот ледяной показатель зарегистрировали датчики французско-итальянской высокогорной станции Конкордия, расположенной в самом центре Антарктиды на массивном ледниковом щите.

Условия на этой базе настолько строги, что в период глубокой полярной зимы исследовательский экипаж оказывается отрезанным от цивилизации больше, чем астронавты на Международной космической станции. Однако даже этот изолированный континент не избегает последствий глобального потепления и остается очень уязвимым к климатическим колебаниям.

В частности, в районе Антарктического полуострова стремительно тают ледники, а в марте 2024 там фиксировали беспрецедентную волну тепла с отклонением на 18 ° C выше обычной нормы. Поэтому, хотя отдельные погодные явления еще способны приносить экстремальный холод, всеобщая глобальная тенденция к нагреву полюсов Земли остается неизменной.

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