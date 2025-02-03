В результате взрыва в московском ЖК скончался Армен Саркисян. Он находился в реанимации, но так и не пришел в сознание.

Об этом сообщают РосСМИ.

Как стало известно, военный преступник получил тяжелые ранения, ему ампутировали ногу. Некоторое время Саркисян находился в коме. Впрочем, российские медики так и не смогли его спасти.

В то же время в правоохранительных органах РФ информируют, что глава Федерации бокса "ДНР" перенес клиническую смерть. Его якобы подключили к аппарату ИВЛ.

Впоследствии смерть Саркисяна подтвердили врачи в комментарии о российских медиа.

Также в результате взрыва в ЖК пострадали охранники Саркисяна. По данным издания "Известия", охранник Саркисяна, вероятно, коллаборант и бывший сотрудник крымского МВД Олег Касперович получил контузию, раны головы, шеи и пальцев руки. В двух других – переломы костей голени. Сообщалось, что один из раненых погиб.

Ранее на Курщине взорвалсявицегубернатор приморского края РФ. Речь идет о Сергее Ефремове.

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