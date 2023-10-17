Армения готова на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года – Пашинян

Армения готова подписать мирный договор и урегулировать отношения с Азербайджаном до конца года. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Европейском парламенте в Страсбурге.

Об этом пишет "Радио Азатутут".

Что известно

По словам Пашиняна, следует продолжать мирную повестку дня, ведь региону это крайне нужно. Лидер акцентировал: Ереван готов подписать мирный договор, отражающий принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Речь также об открытии транспортных коммуникаций.

Армянская сторона, отмечает премьер-министр, готова открыть Мегринскую железную дорогу. При этом отмечается, что не как экстерриториальный коридор. Отмечается и опасение, что вопрос так называемого коридора президент Азербайджана Ильхам Алиев может сделать поводом для нового нападения на Армению и захвата территорий.

Да, Пашинян просит о поддержке у европейских парламентариев с целью установления мира в регионе. "Формальные союзники Армении не помогли в вопросе решения проблем безопасности Армении и армян Нагорного Карабаха", – утверждает он. В частности, когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению в результате нападения Азербайджана, они не только не помогли, подчеркивает Пашинян, но и публично призывали к смене власти, то есть свержению демократического правительства.

Пашинян оценил последнее нападение Азербайджана на Нагорный Карабах 19-20 сентября и его последствия как "этническую чистку". Он отметил, что в настоящее время 1016 граждан Армении считаются пропавшими без вести.

Как отмечает лидер, внешняя агрессия, бездействие союзников, использование угрозы новой войны или гуманитарного кризиса для того, чтобы вызвать внутренние потрясения в Армении, поставить под угрозу суверенитет, сформировать марионеточное правительство, несколько раз было использовано против Армении. Однако каждый раз народ и демократия Армении спасали суверенитет и независимость страны.

Пашинян акцентировал, что Республика Армения готова быть ближе к Европейскому союзу настолько, насколько он сочтет это возможным.

Ранее речь шла о том, что главным бенефициаром любого вторжения Азербайджана на суверенную территорию Армении может быть Кремль, который сейчас воспринимается в Ереване как главный предатель армянских интересов в регионе.

Читайте также: