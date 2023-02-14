Армения и Азербайджан будут обсуждать вопросы прав и безопасности — секретарь Совбеза Григорян

В Армении заявили, что в ближайшее время будет передан мирный договор Азербайджану.

Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян во время брифинга в Национальном собрании страны, передает "УНИАН".

Секретарь пока не указал, как именно это произойдет. В то же время, по его словам, в мирном договоре есть пункты, касающиеся Нагорного Карабаха.

"Для Армении крайне важна выработка международного механизма, в рамках которого Степанакерт и Баку будут обсуждать вопросы прав и безопасности", – сказал Григорян.

Ереван, по его словам, пригласил наблюдательную миссию ЕС, потому что нынешняя система безопасности не работает, а миссия Европы создаст дополнительные гарантии безопасности. Следует отметить, что на данный момент в качестве гаранта безопасности в регионе выступает РФ.

"Существующие системы безопасности не работают, Армения пригласила гражданскую миссию ЕС для создания определенных гарантий своей безопасности...", — отметил секретарь.

Он отметил, что Армения периодически представляет свою позицию и объясняет почему идет на тот или иной шаг.

"Когда говорим, что причина – в нашем опыте, то отмечаем, что в мае и ноябре 2021 г., а также в сентябре 2022 г. были совершены нападения на суверенную территорию Республики Армения, и эта опасность остается. Для нейтрализации угрозы нужно создать определенные международные гарантии, над чем мы и работаем", — подытожил чиновник.

Напомним, в январе несколько сотен протестующих в Армении пришли к российской военной базе возле города Гюмри и скандировали оскорбительные лозунги в адрес РФ. Протест прошел на фоне блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, соединяющего Армению с так называемым Нагорным Карабахом.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обвинил в бездействии российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе.

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