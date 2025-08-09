ТСН в социальных сетях

Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Белом доме

8 августа в Вашингтоне премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали при посредничестве США мирное соглашение.

Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение

В пятницу, 8 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Белом доме мирную декларацию при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Белый дом, одним из главных положений документа является договоренность о транзитном маршруте между Азербайджаном и Нахичеванской автономией через армянский регион Сюник. Его протяженность будет составлять около 32 км и пролегать вдоль границы Армении с Ираном.

Ранее Баку настаивал на создании коридора, неподконтрольного Еревану, что было неприемлемо для Армении. Компромиссом стала передача функций контроля над транзитом частной американской компании.

В документе стороны заявили о готовности строить «светлое будущее, не омраченное конфликтом прошлого», на основе территориальной целостности и взаимного отказа от любых попыток реваншизма. Также подчеркивается важность открытия коммуникаций для стабильности и развития региона.

Армения будет сотрудничать с США и согласованными третьими сторонами для поддержки рамочной программы Маршрут Трампа международного мира и процветания (TRIPP) на своей территории.

Формат работы нового маршрута в декларации пока не прописан.

Президент США заявил, что не просил называть маршрут в его честь, но назвал подписанное соглашение «большой честью» и подчеркнул, что оно решает ключевой вопрос между Баку и Ереваном. По его словам, договоренности «позволят Азербайджану получить доступ к Нахичевани при полном уважении суверенитета Армении».

Associated Press сообщает, что идею назвать маршрут в честь Трампа предложила армянская сторона.

Стороны также согласились обратиться в ОБСЕ с предложением завершить работу Минской группы, с 1999 года занимавшейся посредничеством в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

