Армения и Азербайджан возобновили бои на границе: в конфликт вмешивается Кремль

Армения и Азербайджан возобновили бои на границе: в конфликт вмешивается Кремль

Стороны военного конфликта обвиняют друг друга в провокациях.

На фоне нового обострения между Арменией и Азербайджаном на приграничной территории армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил соседнее государство в прямой агрессии. Между тем, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и заверил его, что провокации армянской стороны получили адекватный ответ.

ТСН.ua собрал актуальную информацию о возобновлении вооруженного конфликта на границе Азербайджана и Армении, который с новой силой вспыхнул во вторник, 16 ноября.

Первые бои

Около 09:00 (по киевскому времени) 16 ноября в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские военные начали операцию по захвату высот и более выгодных позиций на Кельбаджарском и Лачинском участках границы. Позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу из разных видов крупнокалиберного оружия и гранатометов.

"Сконцентрировав дополнительную живую силу, военную и специальную технику на погранично-боевых позициях в районах Басаргечяр и Гаракильси, подразделения ВС Армении атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах", — говорится в сообщении ведомства.

В оборонном ведомстве Армении ответили, что таким образом армянские военные отреагировали на попытку продвижения азербайджанских войск.

Впоследствии в Минобороны Азербайджана сообщили, что атака противника была отбита.

После этого ситуация в зоне конфликта приобрела вид позиционных боев с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разного калибра.

Потери обеих сторон

Сразу после сообщения о наступлении армянских подразделений в Минобороны Азербайджана сообщили о двух раненых бойцах. С тех пор о потерях среди азербайджанских военнослужащих дополнительной информации не поступало.

Армянская сторона конфликта сообщила, что в результате нападения азербайджанских Вооруженных сил на армянские позиции есть погибшие и раненые, количество которых не уточнили. Также армянские подразделения потеряли две боевые позиции, а 12 военнослужащих, среди которых семь контрактников и пять срочников, попали в плен.

Видео с пленными опубликовал Telegram-канал Azerbbaijani Armed Forces.

В Минобороны Армении отметили, что во время боев вооруженные силы Азерайджана также понесли потери как в военной технике, так и в живой силе.

По данным министерства обороны Азербайджана во время боев была уничтожена противотанковая установка и один миномет противника.

Вмешательство Кремля

После эскалации конфликта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обратился к Москве с призывом защитить суверенную территорию Армении согласно двустороннему договору от 1997 года.

"Совет безопасности ожидает, что Россия предоставит помощь, и Армения восстановит свою территориальную целостность", — добавил Григорян.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил соседнее государство в прямой агрессии и заметил, что надеется на помощь в урегулировании конфликта от Кремля.

Вскоре министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

"В ходе телефонного разговора генерал-полковник З.Гасанов отметил, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, были решительно прекращены", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Почти сразу после этого телефонного разговора азербайджанский министр провел еще одни переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Турецкий коллега заверил его, что "Турция всегда рядом с Азербайджаном".

Напомним, в субботу, 13 ноября, на границе между Азербайджаном и Арменией на границе с Нагорным Карабахом начались обстрелы. Они продолжаются до сих пор.

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