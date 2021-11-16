Армения и Азербайджан возобновили бои: ситуацию на границе называют сложной, в ОБСЕ обеспокоены

Армения и Азербайджан возобновили бои: ситуацию на границе называют сложной, в ОБСЕ обеспокоены

Сообщается о погибших армянцах.

На армянско-азербайджанской границе произошли бои: Ереван сообщает о погибших, Баку говорит, что нет.

Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

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О скольких погибших и раненых идет речь, неизвестно. По состоянию на 15:00 сообщалось о четырех раненых. Издание со ссылкой на Минобороны сообщает, что оставлено два боевых поста. Ситуацию на границе называют сложной.

Арменское Министерство обороны объявило о нанесении Азербайджанской стороне большого ущерба в технике и личном составе. "Подразделения ВС Армении также нанесли противнику потерь в технике и живой силе. Бои продолжаются, их интенсивность не снижается", — сообщает военное ведомство.

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Военное ведомство подчеркнуло, что потерь среди личного состава нет.

Между тем, издание Радио Азатутюн пишет, что информация о мелких столкновениях поступает уже два дня подряд. Кроме того, распространялись сообщения о том, что азербайджанские военные продвинулись вперед. Впрочем, в Армении эти сообщения опровергали.

К слову, днем 16 ноября министерства обороны обеих стран обнародовали заявления. В них обвиняют друг друга в провокациях. Из них следует, что продолжаются взаимные обстрелы, в частности, из тяжелого вооружения.

Следует отметить, что это первое серьезное обострение с середины лета 2021 года.

В свою очередь руководитель ОБСЕ Анн Линде призвала немедленно прекратить эскалацию на армяно-азербайджанской границе и выразила обеспокоенность ситуацией. "Выражаю мою полную поддержку их усилиям и призываю стороны к немедленной деэскалации и урегулированию оставшихся вопросов", — написала она в Twitter.

Напомним, боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года. После интенсивных столкновений 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны от 10 ноября. После этого в Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент. В Азербайджане день победы в войне с Арменией за Нагорный Карабах стал официальным праздником.

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