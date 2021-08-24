Армения назвала количество погибших во время войны в Нагорном Карабахе

Армения назвала количество погибших во время войны в Нагорном Карабахе

Ереван готов к переговорам.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал число погибших во время войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

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"После 44-дневной войны мы начисляем 3773 погибших, 243 человек пропали без вести", — рассказал глава правительства во время выступления в парламенте.

По словам Пашиняна, Армения готова к конструктивным переговорам "по в Нагорного Карабаха, но при посредничестве ОБСЕ." Мы считаем необходимым возобновление переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ ", — подчеркнул Пашинян.

Между тем Ереван ждет "конкретные предложения" по этому поводу.

Напомним, ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в конце сентября 2020 года. Там продолжались интенсивные бои, сообщалось о жертвах. Впоследствии президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление, согласно которому от 10 ноября объявили ополное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. В Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.

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