Армения назвала количество погибших во время войны в Нагорном Карабахе

Ереван готов к переговорам.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал число погибших во время войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
"После 44-дневной войны мы начисляем 3773 погибших, 243 человек пропали без вести", — рассказал глава правительства во время выступления в парламенте.
По словам Пашиняна, Армения готова к конструктивным переговорам "по в Нагорного Карабаха, но при посредничестве ОБСЕ." Мы считаем необходимым возобновление переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ ", — подчеркнул Пашинян.
Между тем Ереван ждет "конкретные предложения" по этому поводу.
Напомним, ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в конце сентября 2020 года. Там продолжались интенсивные бои, сообщалось о жертвах. Впоследствии президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление, согласно которому от 10 ноября объявили ополное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. В Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.