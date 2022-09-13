Армения обратится к России для применения договора об ОДКБ из-за обстрелов из Азербайджана

В Армении называют обстрелы своих военных объектов на приграничной территории нарушением суверенитета, в Азербайджане уверяют, что не ведут боевых действий в пределах соседней страны.

В ночь на 13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности, в котором принимали участие президент республики Ваагн Хачатурян и президент Национального собрания Ален Симонян.

Как сообщает "Арменпресс", на встрече было принято решение обратиться к Российской Федерации для реализиции положений Организации Договора о коллективной безопасности из-за "агрессии, осуществленной Азербайджаном против суверенной территории Армении".

Как известно, ОДКБ объединяет Армению, Белоруссию, Россию, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Также участники заседания решили обратиться по этому поводу в Совет Безопасности ООН. Армянский премьер-министр Пашинян выразил надежду на адекватную реакцию международного сообщества.

Ранее глава армянского правительства провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также позвонил по телефону президенту Франции Эммануэлю Макрону и государственному секретарю США Энтони Блинкену.

Министерство обороны Азербайджана назвало информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

В официальном сообщении ведомства говорится, что информация о нападениях азербайджанской армии на гражданское население, объекты и инфраструктуру не соответствует действительности.

“В ответ на провокации Армении контрмеры носят локальный характер и направлены против законных военных целей, которые являются огневыми точками. Ответные меры носят небольшой и целенаправленный характер и направлены на обеспечение безопасности границ Азербайджана и прекращение провокаций со стороны Армении”, — уверяют в Минобороны Азербайджана.

Напомним, после полуночи во вторник, 13 сентября, подразделения вооруженных сил Азербайджана приступили к интенсивным обстрелам армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий. Армения обвинила Азербайджан в массированной атаке, азербайджанская сторона назвала это ответом на диверсионные действия.

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