Армения отказалась принять участие во встрече ОДКБ в Москве

Ереван также не посещал заседания Организации в Минске.

Глава парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать во встрече в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая состоится в Москве 19 декабря.

Об этом заявила спикер председателя армянского парламента Цовинар Хачатрян, пишет News Armenia.

"Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое состоится в Москве 19 декабря", — сообщила пресс-секретарь.

Отмечается, что в заседании также не примет участие делегация Национального Собрания Армении.

"О своем решении не ехать в Москву Ален Симонян сообщил главе Госдумы РФ Вячеславу Володину официальное письмо", — подчеркнула Хачатрян.

Напомним, Армения уже не приезжала на заседание ОДКБ, состоявшееся в Минске 23 ноября. В частности, для Москвы такое решение Еревана стало неожиданностью.

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