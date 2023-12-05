Армения отказалась принять участие во встрече ОДКБ в Москве

Ереван также не посещал заседания Организации в Минске.
Глава парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать во встрече в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая состоится в Москве 19 декабря.
Об этом заявила спикер председателя армянского парламента Цовинар Хачатрян, пишет News Armenia.
"Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое состоится в Москве 19 декабря", — сообщила пресс-секретарь.
Отмечается, что в заседании также не примет участие делегация Национального Собрания Армении.
"О своем решении не ехать в Москву Ален Симонян сообщил главе Госдумы РФ Вячеславу Володину официальное письмо", — подчеркнула Хачатрян.
Напомним, Армения уже не приезжала на заседание ОДКБ, состоявшееся в Минске 23 ноября. В частности, для Москвы такое решение Еревана стало неожиданностью.