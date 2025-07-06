Армения отвергла слухи о новом прибытии российских войск

Российские военные / © Associated Press

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Министерство иностранных дел Армении опровергло появившуюся в СМИ информацию о возможном использовании территории республики для осуществления военных действий против соседних стран.

Об этом сообщают "Новости-Армении"

В ведомстве подчеркнули, что позиция Армении остается неизменной: территория страны не может использоваться третьими государствами с целью ведения боевых действий.

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«В ответ на вымышленные сообщения в прессе Республика Армения еще раз подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория РА не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против любого из соседних государств», — заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Ранее в ряде медиа появились предположения о возможной причастности Армении к конфликтам в регионе. В Ереване эти слухи категорически отвергли.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия перебрасывает войска на базу в Гюмри(Армения) и готовится к возможному обострению с Азербайджаном. В ГУР считают это частью стратегии Кремля по дестабилизации Кавказа.

Кроме того, после гибели азербайджанцев во время задержаний в Екатеринбурге, в Азербайджане начались рейды против россиян. Зеленский выразил соболезнования Алиеву из-за действий Кремля.

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