ТСН в социальных сетях

Мир
Армения пригрозила России выходом из ОДКБ: что известно

В Ереване заявили, что жесткая реакция возможна при повышении цены на российский газ.

Светлана Несчетная
Флаг Армении

Флаг Армении / © Associated Press

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван может принять решение о выходе из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия пойдет на повышение цены на газ для страны.

Об этом сообщает NEWS.am.

Об этом Симонян сказал 4 апреля на брифинге перед внеочередным заседанием партии «Гражданский договор», комментируя встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

По словам спикера парламента, подобные разговоры между сторонами не являются новыми, а вопросы цен на газ или другие товары обсуждаются уже много лет.

Симонян заявил, что, если будет принято соответствующее решение, Армения «примет свое решение» и выйдет как из ОДКБ, так и из ЕАЭС.

В то же время спикер армянского парламента подчеркнул, что не думает, что до этого дойдет, поскольку после этого между лидерами двух стран состоялся «очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор».

По его словам, премьер Армении во время контактов с российской стороной озвучил позицию Еревана, а появившиеся по этому поводу оценки в интернете в целом совпадают с его видением.

«Мы ничего не делали против России, ничего не делаем и ничего не будем делать, но вместе с тем будем защищать интересы Республики Армения», — подчеркнул спикер парламента.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин, известный тотальными фальсификациями выборов и жесткой цензурой, заметно нервничал во время встречи с премьер-министром Армении, состоявшейся в Кремле 1 апреля. Глава армянского правительства Никол Пашинян заставил 73-летнего кремлевского диктатора буквально дергаться на стуле. Политик с улыбкой начал рассказывать о преимуществах демократического строя. Пашинян во время встречи с Путиным отмечал, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются полностью свободными. Он также заявлял, что демократия для Еревана является принципиальным вопросом, даже несмотря на то, что часть граждан считает излишним уровень политической активности.

Дата публикации
Количество просмотров
1157
Следующая публикация

