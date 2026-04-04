Флаг Армении / © Associated Press

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван может принять решение о выходе из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия пойдет на повышение цены на газ для страны.

Об этом сообщает NEWS.am.

Об этом Симонян сказал 4 апреля на брифинге перед внеочередным заседанием партии «Гражданский договор», комментируя встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

По словам спикера парламента, подобные разговоры между сторонами не являются новыми, а вопросы цен на газ или другие товары обсуждаются уже много лет.

Симонян заявил, что, если будет принято соответствующее решение, Армения «примет свое решение» и выйдет как из ОДКБ, так и из ЕАЭС.

В то же время спикер армянского парламента подчеркнул, что не думает, что до этого дойдет, поскольку после этого между лидерами двух стран состоялся «очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор».

По его словам, премьер Армении во время контактов с российской стороной озвучил позицию Еревана, а появившиеся по этому поводу оценки в интернете в целом совпадают с его видением.

«Мы ничего не делали против России, ничего не делаем и ничего не будем делать, но вместе с тем будем защищать интересы Республики Армения», — подчеркнул спикер парламента.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин, известный тотальными фальсификациями выборов и жесткой цензурой, заметно нервничал во время встречи с премьер-министром Армении, состоявшейся в Кремле 1 апреля. Глава армянского правительства Никол Пашинян заставил 73-летнего кремлевского диктатора буквально дергаться на стуле. Политик с улыбкой начал рассказывать о преимуществах демократического строя. Пашинян во время встречи с Путиным отмечал, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются полностью свободными. Он также заявлял, что демократия для Еревана является принципиальным вопросом, даже несмотря на то, что часть граждан считает излишним уровень политической активности.