Армения сообщает о третьем убитом солдате во время стрельбы на границе с Азербайджаном

Армения сообщает о третьем убитом солдате во время стрельбы на границе с Азербайджаном

Азербайджан сообщает также об одном убитом.

Ереван заявил, что после перестрелки на границе с Азербайджаном обнаружили тело третьего погибшего военного.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

Также читайте Минобороны Азербайджана сообщило о гибели своего военного на границе с Арменией

Тело погибшего обнаружили в ночь на среду. "11 января около полуночи в зоне интенсивных боевых действий, начавшихся после провокации Азербайджанских подразделений на востоке страны, обнаружено тело военнослужащего ВС Армении Ваана Вачагановича Бабаяна со смертельным огнестрельным ранением", — говорится в заявлении.

К слову, накануне вечером ведомство информировало о двух погибших военных на восточном участке границы. Еще двое военнослужащих получили ранения. Их состояние стабильное.

К слову, об одном убитом военнослужащем сообщали и в азербайджанском Минобороны.

Как сообщалось, 8 января Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении в приграничном Кельбаджарском районе. Впрочем, в Армении опровергали заявление Баку об обстреле позиций Азербайджана.

Напомним, в ноябре 2021 года между Азербайджаном и Арменией возобновились бои на спорной территории. Днем 16 ноября министерства обороны обеих стран обнародовали заявления. В них стороны обвиняли друг друга в провокациях.

На границе Армении и Азербайджана перестали стрелять после разговора президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном.

Читайте также:

"Никто не имеет права закрывать дверь ногой": постпред США в НАТО объяснила позицию Альянса на переговорах с Россией

постпред США в НАТО объяснила позицию Альянса на переговорах с Россией Танки и бронемашины: Россия начала военные учения у украинской границы