В Кремле выразили досаду, что Армения отказалась участвовать в заседании ОДКБ.

Последнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, впервые отказавшегося участвовать в сессии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), означает, что Ереван продолжает дистанцироваться от России.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).

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Там напомнили, что 14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, что не будет участвовать в возглавляемой Россией встрече Организации коллективного договора безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.

В Кремле выразили неприятность по этому поводу, поскольку, по мнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, "такие встречи, как заседание ОДКБ, являются "очень хорошим поводом для обмена мнениями" и согласования идей".

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил журналистам, что его страна не обсуждает юридический процесс выхода из ОДКБ.

Напомним, Пашинян сказал Лукашенко, что не приедет в Минск на сессию ОДКБ. Как в Кремле отреагировали – читайте ЗДЕСЬ.

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