Армения выразила готовность "обновить участие" в переговорах с Азербайджаном, но есть условия

Армения заявила о готовности "обновить участие" в мирных переговорах, которые предложил Азербайджан. Впрочем, Ереван выдвинул условия для этого.

Об этом сообщила армянская служба "Радио Свобода".

Армянский МИД заявил: страна готова принять участие в переговорах, если они будут основываться на трех основных принципах. К слову, их премьер-министр Армении Никол Пашинян называл согласованными в переговорах при посредничестве Запада в 2022 и 2023 годах.

Среди условий называют "взаимное признание и уважение территориальной целостности друг друга без двусмысленностей, завершение делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации, разблокирование торговли, транспорта и коммуникаций региона на основе полного уважения суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства между государствами".

Между тем Азербайджан отказался принять участие во встрече с Арменией на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне 20 ноября после якобы "односторонних и пристрастных" замечаний высокопоставленного чиновника США, сделанных во время слушаний в Конгрессе по Нагорному Карабаху.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Ереван "должен понять, что корни мира здесь, а не в Вашингтоне, Брюсселе и Париже".

К слову, Азербайджан 21 ноября предложил провести переговоры с Арменией по заключению мирного договора.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года. По его словам, армянская сторона готова открыть Мегринскую железную дорогу. Впрочем, не как экстерриториальный коридор.

Тем временем в Азербайджане сделали заявление по границам. В частности, Азербайджан отмечает, что проект Зангезурского коридора утратил актуальность для Баку.

Читайте также: